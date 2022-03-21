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İzmir İZSU su kesintisi 21 Mart Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? sorusu araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün Aliağa, Bornova, Buca, Foça, Güzelbahçe, Ödemiş, Selçuk ilçelerinde su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 21 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...