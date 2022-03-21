İzmir İZSU su kesintisi 21 Mart Pazartesi! İzmir’de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün su kesintisi var mı? İzmri'de sular ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 21 Mart Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? sorusu araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün Aliağa, Bornova, Buca, Foça, Güzelbahçe, Ödemiş, Selçuk ilçelerinde su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 21 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de bugün su kesintisi var mı? İzmri'de sular ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 21 Mart Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA ÇAKMAKLI
21.03.2022 saat 10:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ATATÜRK
21.03.2022 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA İZKENT
21.03.2022 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK
21.03.2022 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE ATATÜRK, YAKA MAH
21.03.2022 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ SÜLEYMAN DEMİREL
21.03.2022 saat 09:20 ile 14:20 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ATATÜRK
21.03.2022 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.