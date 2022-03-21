İzmir Valisi Köşger açıkladı: İlimizde korona vakalarında ciddi düşüş var

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte hem korona virüs vaka sayılarının hem de ölüm oranlarının düştüğünü belirtti. İzmir'deki bu düşüşün, yılbaşı öncesi rakamlarının bile altına indiğini dile getiren Vali Köşger, "Tedbirli olmaları konusunda tüm İzmirli hemşirelerimizi hijyen, mesafe kuralına davet ediyorum. Bu veriler, bilimsel olarak yeni mutasyon nedeniyle varyantın daha hızlı bulaşıp, daha az ölümcül olmasına bağlanıyor" dedi.

"GÜZEL GÜNLER ÇOK YAKIN"

Normalleşme sürecinin ardından vakaların büyük oranda azaldığını ifade eden Vali Köşger, "Ölüm oranlarında da büyük düşüş yaşandı. 2022 yılbaşı öncesindeki rakamlara döndük diyebiliriz. Aynı hassasiyet ve tedbirlerle devam edersek, çok daha iyi ve sağlıklı günlere ulaşabiliriz. O yüzden sıkı korona tedbirlerine tüm İzmirlilerin harfiyen uymasını rica ediyorum. Böylece önümüzdeki bahar ve yaz aylarında daha iyi koşullara ulaşacağımızı düşünüyorum. Güzel günler bizleri bekliyor" diye konuştu.

■ FATİH ŞENDİL