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İzmir'de elektrik kesintisi 21 Mart Pazartesi! Elektrikler ne zaman gelecek?

Bugün İzmir'de elektrik kesintileri olacak mı? sorusu araştırılmaya başlandı. GDZ Elektrik tarafından paylaşılan duyuruya göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 21 Mart Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...