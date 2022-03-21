İzmir’de elektrik kesintisi 21 Mart Pazartesi! Elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı ve kesintilerin ne kadar süreceği araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesintilerini duyurdu. İşte 21 Mart Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Bugün İzmir'de elektrik kesintileri olacak mı? sorusu araştırılmaya başlandı. GDZ Elektrik tarafından paylaşılan duyuruya göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 21 Mart Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı ve kesintilerin ne kadar süreceği araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesintilerini duyurdu. İşte 21 Mart Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BERGAMA
21.03.2022 09:00 12:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ATMACA MAHALLESİ KIŞLA, ÇIBANDEDE, HACIİLYAS MESCİT SOKAKLARI VE CİVARLARI
21.03.2022 09:30 12:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ATMACA MAHALLESİ MÜSELLA BAYIRI CİVARLARI
21.03.2022 13:30 17:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ YEŞİLIRMAK CADDESİ, BAKİ, SONGÜL, 312 SOKAKLARI VE CİVARLARI
BUCA
21.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,MENDERES CADDELERİ,335,337 SOKAKLAR VE CİVARI
21.03.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,MENDERES CADDELERİ,335,337 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇEŞME
21.03.2022 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım ILICA MAHALLESI 5000, 5067, 5057 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-243 D KOLU
KARABAĞLAR
21.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VATAN MAHALLESİ,9101-9103-9138 SOKAKLAR VE CİVARI
21.03.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VATAN MAHALLESİ,FARUK AKAR KARASU,POLAT CADDELERİ,9089/1-9105-9105/1 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
21.03.2022 09:00 11:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SOĞUKPINAR MAH. İNÖNÜ CAD. ÇELEBIYAKA MEVKII, 278,278/1,278/2,278/3,278/4,278/5,278/6,278/7,259,259/1,259/2,259/3,259/4,259/5,259/6,259/7,259/8,262/1,250,252,255,256,246/2,254,258/1,251,248,249,253,258 SOKAKLARI VE CIVARLARI TR-19
21.03.2022 11:00 13:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma KIZILÜZÜM MAH. ÇINARKÖY MAH. KEMALAPAŞA KIZILÜZÜM KIROVASI. KIZILÜZÜM KÜMEEVLER. ULUCAK KEMALPAŞA CD. MADENALTI MEVKII YOLU. ÇINARKÖY KIROVASI. BEŞPINAR MERKEZI YOLU VE CIVARLARI
21.03.2022 11:00 13:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEKIZEYLÜL MAH.CINAR MAH., ,EŞREF RUMI CAD., KIRAZLI CAD., HOCA AHMET YESEVI CAD., 88,102,5009,88/2,89/1,5002,103/1,96,99 SOKAKLARI VE CIVARLARI
KINIK
21.03.2022 10:00 13:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HAMZAHOCALI MAHALLESİ MEHMET EMENGEN ARK, FATİH UÇAZ ARK ÖZEL TRAFO VE CİVARLARI
MENEMEN
21.03.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ 1007, 1006, 1010, 1001, 1035, 1040 SOKAKLARI, ŞEHİT PİYADE KORAY CÖMERT CADDESİ, İNKILAP CADDESİ VE CİVARLARI
21.03.2022 09:00 12:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMET İNÖNÜ MAHALLESİ MUSTAFA YÜCEL ÖZBİLGİN BULVARI, 1270, 1272/1, 1284/1, 1281 SOKAKLARI VE CİVARLARI
21.03.2022 09:30 12:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ESATPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT ALİ KORKMAZ CADDESİ, YAVUZ SOKAK, ATATÜRK CADDESİ, İSTASYON GEÇİDİ, ATATÜRK GEÇİDİ VE CİVARLARI
21.03.2022 10:00 12:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KARAGÖL, GÖKTEPE, AYVACIK, BEYKÖY, ALANİÇİ, KARAORMAN, ÇALTI, BAĞCILAR MAHALLELERİNİN TAMAMI, SABAHAT AKŞİRTAY OTİZM EĞİTİM ÖZEL, YİRBİRİNCİ YÜZ YIL ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
21.03.2022 13:30 17:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ KANAL YOLU, ESKİ BELEN YOLU, ESKİ HAYKIRAN YOLU SOKAKLARI VE CİVARLARI
NARLIDERE
21.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAHİLEVLERİ MAHALLESİ,KIZILIRMAK,IRMAK SOKAKLAR VE CİVARI
ÖDEMİŞ
21.03.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması BIRGI MAH.ŞHT.GÜROL MADAN CD. VE ÇEVRE SOKAKLAR TR-13
21.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ANAFARTALAR MAH. ÖĞRETMENLER CD. SARAÇOĞLU CD. DERE SK. GÖKSENIN SK. KOOFERATIF SK. BILGI SK. YURT SK. TR-2
21.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma İNÖNÜ MAH. ŞHT. ÖMER HALIS DEMIR CD.- YAŞAR DOĞU CD. VE ÇEVRE SOKAKLAR TR-99
21.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma EMMIOĞLU MAH. SANAYI SITESI KISMEN TR-30
TORBALI
21.03.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması ÇAMLICA KÖYÜ İÇI SOKAKLARI TR-1
URLA
21.03.2022 09:00 13:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma UZUNKUYU,BIRGI,ZEYTINLER,ZEYTINELI MAHALLELERININ TAMAMIDIR