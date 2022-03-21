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Haberler İzmir İzmir'de eş zamanlı PKK operasyonu! 9 şüpheli gözaltında

İzmir'de eş zamanlı PKK operasyonu! 9 şüpheli gözaltında

İzmir polisi eş zamanlı olarak harekete geçti. Kent genelinde PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA

21.03.2022, 11:59

İzmir’de eş zamanlı PKK operasyonu! 9 şüpheli gözaltında

İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu şüpheliler ile sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kent merkezi ve ilçelerde yapılan baskınlarda, 9 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca ile dijital doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemi sürüyor.

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