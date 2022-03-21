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Haberler İzmir İzmir’in iki ilçesinde terör operasyonu: 2 gözaltı

İzmir’in iki ilçesinde terör operasyonu: 2 gözaltı

21.3.2022

İzmir’in iki ilçesinde terör operasyonu: 2 gözaltı

İzmir'in Karabağlar ve Balçova ilçelerinde terör örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik icra edilen planlı çalışmalar kapsamında 21 Mart Nevruz Bayramı tedbirleri için uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada Suriye'de PKK/KCK/ YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstererek, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen R.T. isimli şüpheli Karabağlar ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan T.K. isimli şüpheli ise Balçova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

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