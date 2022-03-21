O hemşireye 241 yıl istendi

İzmir'deki bir hastanede görevli hemşire ile enjekte edilmediği halde "aşılı" gösterme konusunda anlaştığı 13 kişi hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, hemşire R.K.Y'nin, 11 Ağustos 2021'de hastaneye gelen kişiyi, aşı uygulamadığı halde, "aşı yapılmış" gibi gösterdiği ve bu yöntemle kişilerden para tahsil ettiğinin başka bir hemşirenin ihbarıyla ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

DURUŞMA 12 MAYIS'TA

İddianamede, R.K.Y. hakkında 13 kez "rüşvet almak", 7 kez "bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme" ve 8 kez de "kamu malına zarar verme" suçlarından 69 yıl 2,5 aydan 241 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. 13 sanık hakkında da "rüşvet vermek", "bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme" ve "kamu malına zarar verme" gibi suçlardan cezalar istendi. Sanıklar 12 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.