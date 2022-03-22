Buca metrosu ihalesi arapsaçına döndü

İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan Üçyol İstasyonu- Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek Buca Metrosu'nun yapım ihalesi Aralık ayında tamamlandı.

İHALEYE 13 FİRMA GİRDİ

İki aşamadan oluşan ihalenin birincisine 13 firma katılmış, ikinci aşamada ise yeterli kriterleri taşıyan 8 firmadan mali teklifler istenmişti. Yapılan değerlendirme sonucu ihalede en düşük bedeli Nurol İnşaat ve Ticaret A. Ş. 3 milyar 392 milyon 950 bin 495 TL 64 lira ile verdi. İhale; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından görevlendirilen bilirkişi incelemesinden de geçen rapor doğrultusunda, esaslı ölçüde ihale koşullarını sağlayıp 3 milyar 921 milyon 408 bin TL teklif veren Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş'ye verildi. Firmanın teklifi Nurol İnşaat'tan 529 milyon lira daha fazlaydı. Büyük tartışmalara neden olan ihale İzmir'de gündem olurken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz 14 Şubat'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı görkemli bir törenle metronun temelinin atılmasını sağladı. Metro inşaatıyla ilgili çalışmalar başlarken flaş bir gelişme yaşandı. Nurol firması, ihalenin iptali için dava açtı ve ilgili mahkeme ihaledeki kararın iptalini uygun gördü.

14 ŞUBAT'TA TEMELİ ATILDI

Başkan Tunç Soyer, İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından Buca Metrosu'nun yapım ihalesine ilişkin kararın iptalinin, ihalenin iptali anlamına gelmediğini söyledi. Bu kararın Danıştay'da hukuka uygun hale getirileceğine inandığını dile getiren Başkan Soyer, "Sürecin uzaması söz konusu değil. Hiçbir şekilde engellenmesi de söz konusu değil. Aynen devam ediyoruz. Buca'ya o metro gelecek" açıklamasında bulundu.

BİR DAVA DA 3'ÜNCÜ FİRMADAN

BU durum tartışma konusu olurken metro ihalesiyle ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. İhaleye en düşük 3'üncü teklifi veren Jv Of Dillingham Construction-Özaltın İnşaat İş Ortaklığı ihalenin iptali için İzmir 6. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. 23 sayfalık dilekçede, ihaleye en düşük teklif veren iki firmanın aşırı derecede düşük teklif verdiği, bunun dengesizlik yarattığı, bu yüzden de ihalenin iptal edilmesi gerektiği vurgulandı. Şimdi gözler mahkemenin vereceği kararda. Jv Of Dillingham Construction - Özaltın İnşaat İş Ortaklığı ihaleye 4 milyar 357 milyon 481 TL teklif vermişti.