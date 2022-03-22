CHP’nin acı günü

BORNOVA Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Ali Kılıç, yaşamını yitirdi. Bir süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Kılıç'ın vefatı CHP İzmir Örgütü ve Bornova Belediyesi'nde derin üzüntü yarattı. Kılıç'ın cenazesi, Naldöken İmranlılar Derneği'nde yapılan törenin ardından Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı. İduğ, "Meclis Üyemiz, kıymetli yol arkadaşım, abim Ali Kılıç vefat etmiştir. Üzüntümüzün tarifi yok" ifadelerini kullandı

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