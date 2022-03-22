EBSO’da Karabağlı ismi geçiyor / KULAĞIMA GELENLER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı kuruluşlarda seçimler, bir değişiklik olmazsa önümüzdeki Kasım ayında yapılacak. İzmir'de şu an en hareketli olan kurum ise, Ege Bölgesi Sanayi Odası. Çünkü, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, çevresine kendisinin son dönemi olduğunu söylüyor. Bu nedenle başkan adaylığını gönlünden geçirenler her geçen gün artıyor.

Odanın Meclis üyesi olan ve Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanlığı'nı da yürüten Mustafa Karabağlı'nın EBSO Başkan adayı olmayı istediği kulislerde konuşuluyor. Bu arada şu anki Başkan Yardımcıları İbrahim Gökçüoğlu ve Muhsin Dönmez'in adı da adaylık için geçiyor. Ancak Yorgancılar'ın baskılar üzerine son dönemeçte yeniden aday olabileceği ihtimali de dillendiriliyor.

ERHAN GÜLENÇ