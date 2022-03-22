Hurda toplamak için girdiği bina çöktü

İzmir'in Konak ilçesinde demir toplamak için metruk binaya giren hurdacı, bina çökünce enkaz altında kaldı. Ekipler tarafından enkaz altından çıkarılan adam, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay dün saat 14.30 sıralarında Namık Kemal Mahallesi 425 sokakta bulunan metruk bir binada meydana geldi.

Bir süredir kolonlardaki demirleri almak için sokakta bulunan metruk binaya girdiği ileri sürülen hurdacı Erdal Özgün (34), binanın bir anda çökmesi üzerine enkaz altında kaldı.

MAHALLELİ EKİPLERE BİLDİRDİ

Gürültüyü duyan mahalle sakinleri durumu ekiplere bildirirken, olay yerine AKS, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan Özgün, AKS ekipleri tarafından enkazdan çıkarılırken, yaralı olduğu belirlenen adam sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Erdal Özgün'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KÖPEĞİ ENKAZIN BAŞINDAN AYRILMADI

ÇÖKEN metruk binada enkaz altında kalan Erdal Özgün'ün 'Mex' adlı köpeği ise, enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çökme sırasında koşarak kurtulan köpeğin, olay yerini terk etmeyip sahibini beklemesi mahalle sakinlerini duygulandırdı.