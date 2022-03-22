İzmir’de denizdeki çekilme 30 metreyi buldu! Havadan çekimlerde ilginç görüntüler

"RÜZGAR DENİZ SUYUNU AFRİKA'YA DOĞRU İTİYOR"

Su çekilmesinin ana nedeni olarak sert kuzeyli rüzgarları işaret eden İklim Bilim Uzmanı Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Geçtiğimiz haftalarda başlayan kuzeyli rüzgarlar halen etkisini arttırarak devam ediyor. Çarşamba gününe kadar da fırtına olarak esecek. Bu fırtınaların hızı zaman zaman saatte 70 kilometrelere çıkar ve deniz suyunu Afrika'ya doğru iterek, Kuzey Ege'den Marmaris'e kadar olan bir alanda deniz seviyesinin 60-70 santimetre düşmesi sonucu bu olay gerçekleşir.

Mayıs ya da Eylül aylarında ise çok sert lodos esince de bu kez de İzmir'de Mavişehir ve Kordon'u su basar. Çünkü su tam tersine 60-70 santimetre yükselir" diye konuştu. Prof. Dr. Yaşar, bu durumun her yıl yaşanan bir doğa olayı olduğunu da söyledi.



Denizin yer yer 30 metre çekildiği Sığacık sahili ise havadan dronla görüntülendi. Görüntülerde denizin çekilmesiyle oluşan adacıklar görüntülere yansıdı.