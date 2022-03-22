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İzmir'de sahte kimlikle vurgun! 5 kişi tutuklandı

Son dakika... İzmirmerkezli 3 ilde, internet üzerinden satışa çıkarılan çeşitli ürünleri sahte kimlik düzenleyerek teslim alan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

İHA

22.03.2022, 14:10

İzmir’de sahte kimlikle vurgun! 5 kişi tutuklandı

İzmir merkezli üç büyük ilde, internet üzerinden satışa çıkartılan ürünleri sahte kimlik düzenleyerek aldığı tespit edilen dolandırıcılara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli Ankara ve İstanbul illerinde, internet üzerinden satışa çıkartılan ürünleri sahte kimlikle satın alan dolandırıcı şebekesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, dolandırıcıların, ürünü satışa koyan kişilerle aynı ilde olmadıklarını, ürünü gönderecekleri illerde bulunan arkadaşlarına malzemeyi göndermesini talep ettikleri, ilanı veren mağdurun arkadaşına kargoyu gönderdikten sonra sahte kimlik düzenleyerek ürünü aldıkları, benzer şekilde 12 adet dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.



6 KİŞİ YAKALANDI
Olayla ilgili soruşturma kapsamında, dolandırıcılık yaptığı belirlenen İzmir, Ankara ve İstanbul'dan 2'şer kişi olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i, tutuklandı; 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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