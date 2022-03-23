İZBETON’a soruşturma

Aacaklılarına ödeme yapmakta sıkıntı yaşayan hatta bir milletvekilinin ofisinde alacaklılarla yapılan pazarlıklarla ödeme yaptığı iddialarına konu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON şirketinde şok bir gelişme yaşandı. Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle bazı dönemler asfalt üretemeyen, hem iş yaptırdığı müteahhitlere hem de ilçe belediyelerine asfalt temin etmekte zorlanan İZBETON'la ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

EVRAKLAR SAVCILIĞA SUNULACAK

Soruşturmanın kapsamı ve içeriği konusunda bir açıklama yapılmazken İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sevk ve idaresinde yürüttüğü soruşturmaya esas olmak üzere İZBETON'dan 2020 yılında yapılan "İzmir Kuzey 2. bölgedeki Aliağa, Çiğli, Menemen, Foça ilçelerinin köy ve mahallelerinde parke ve bordür döşemesi işi" ihalesinin tüm evraklarını şirketten istedi.

Alınacak ihale onay belgeleri, piyasa fiyat araştırma tutanakları, kabul tutunakları ve hakkediş dosyaları, yüklenici firmaya yapılan ödemelere ait belgelerin İzmir Cumhuriyet Başsavclığı'na sunulacağı belirtildi. Emniyet Müdürlüğü'nün İZBETON'dan istediği 9 Ekim 2020'de gerçekleştirdiği ihaleyi Muş merkezli Kay-Sa İnşaat Tekstil Gıda Kuyumculuk Ltd. şirketi kazandı. İhalede yaklaşık maliyet 16 milyon 311 bin lira olarak belirlenirken firmanın teklifi ise, 6 milyon 903 bin liraydı.

ASFALT HİZMETİ ALAMAYAN BELEDİYELERDEN HAMLE

İZMİR'DE ilçe belediyeleri yaşanan asfalt sorununa rağmen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON'dan istedikleri asfaltı alamayınca başlarının çaresine kendileri bakmaya başladı. İZBETON'dan kaynaklanan sıkıntı nedeniyle daha önce Bornova Belediyesi kendi tesisini kurdu. Karşıyaka Belediyesi de eski tesisini yeniden aktif hale getirdi. Bu arada Buca Belediyesi de asfalt üretim tesisi kurmayı kararlaştırdı. En son yatırım haberi ise, Kemalpaşa Belediyesi'nden geldi. Kemalpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kombi sathi kaplama aracı ekipmanları, asfalt emülsiyon üretim tesisi ve mobil agrega yıkama makinesi alımı için 7 Nisan'da ihaleye çıkma kararı aldı.

ATMACA: BİRÇOK DOSYA TALEP EDİLDİ

GAZİEMİR Belediyesi Meclisi'nin AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "Kulağımıza gelen duyumlarda, İZBETON'un ihaleler konusunda ciddi araştırma ve soruşturmalara muhatap olduğu, birçok ihale dosyasının yakın zamanda İZBETON'dan istendiği yönünde. Belki de İZBETON'un bu soruşturmalarda muhatap olacağı ve yaşaması muhtemel hukuki sorunlar sebebiyle, kentsel dönüşümden İBB yönetiminin tasarrufu doğrultusunda kızağa çekilmiş olabileceği söylentileri İzmir kulislerinde dile getiriliyor" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise, geçtiğimiz aylarda meclis toplantısında İZBETON'la ilgili şok iddialarda bulunmuştu. İZBETON'un alacaklılarına ödeme yapmakta güçlük çektiğini söylemiş ve bazı alacaklılarla pazarlık yapılarak ödeme yapıldığını öne sürmüştü. Hızal, o süreçte bu pazarlıkların CHP'li bir milletvekilinin ofisinde yapıldığı iddiasını da dillendirmişti. Bu iddialar üzerine İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Hızal hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyu inceleyen Cumhuriyet Başsavcı vekili, kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi. Kararda Hızal'ın sözlerinin ifade özgürlüğü içerisinde olduğu ve suç teşkil etmediği vurgulandı.

ERHAN GÜLENÇ