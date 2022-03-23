İzmir elektrik kesintisi 23 Mart Çarşamba

MENEMEN
23.03.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOYUNDERE KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ, NENE HATUN CADDESİ, BARIŞ CADDESİ, 7509/2 SOKAK, 7513/2, 7513/3 SOKAKLARI VE CİVARLARI
23.03.2022 09:00 12:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAHŞELLİ MAHLLESİ, 6301, 6302, 6302/2 6303, 6304, 6305 SOKAKLARI VE CİVARLARI
23.03.2022 09:30 12:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ESATPAŞA MAHALLESİ ALTUĞ KARABURUN, İNKILAP, YÜKSEL KAYA CADDELERİ, FİDANLIK, PARK, DİRİK SOKAKLARI, 2.İSTASYON GEÇİDİ SOKAK VE CİVARLARI
23.03.2022 09:30 17:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HIDIRTEPE ATATÜRK MAHALLESİ 1527,1528, 1529 SOKAKLARI VE CİVARLARI
23.03.2022 09:30 10:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ (HIDIRTEPE)TAMAMI VE CİVARLARI
23.03.2022 17:30 18:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ (HIDIRTEPE)TAMAMI VE CİVARLARI