  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 23 Mart Çarşamba

İzmir elektrik kesintisi 23 Mart Çarşamba

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. GDZ Elektrik planlı kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? İşte 23 Mart Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

23.03.2022, 09:14

İzmir elektrik kesintisi 23 Mart Çarşamba

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de elektriklerin ne zaman geleceği ve kesintilerin hangi ilçelerde olacağı araştırılıyor. İşte 23 Mart Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir elektrik kesintisi 23 Mart Çarşamba

BAYRAKLI
23.03.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU MAHALLESİ,273/1/5/6/8,269/16 SOKAKLAR VE CİVARI
23.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU MAHALLESİ,273/1/5/6/8,269/16 SOKAKLAR VE CİVARI

BERGAMA
23.03.2022 09:00 12:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ ERCİYES, MENTEŞ, PAZAR, OTLUKBELİ SOKAKLARI VE CİVARLARI
23.03.2022 09:30 12:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İNKILAP MAHALLESİ OSMANLAR CAMİİ, OKUL CADDESİ, KAR, YAĞMUR SOKAKLARI VE CİVARLARI
23.03.2022 13:30 17:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ BARABAROS, YAVUZ SELİM CADDESİ, BAKIRÇAY KOOP. VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 23 Mart Çarşamba

BUCA
23.03.2022 09:00 09:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,MENDERES CADDELERİ,335,337 SOKAK VE CİVARLARI
23.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,MENDERES CADDELERİ,335,337 SOKAK VE CİVARLARI

DİKİLİ
23.03.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GAZİPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT SAMİ AKBULUT CADDESİ, 57/1, 64, 65/1 SOKAKLARI VE CİVARLARI

KARABAĞLAR
23.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VATAN MAHALLESİ,9101-9103-9132-9134-9136-9138 SOKAKLAR VE CİVARI
23.03.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VATAN MAHALLESİ,FARUK AKAR KARASU,POLAT CADDELERİ,9073-9075-9101-9103-9132-9134-9136-9138 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 23 Mart Çarşamba

KARABURUN
23.03.2022 09:30 14:00 AG Arıza Bakım Onarım MORDOĞAN MAH. ARDIÇ MEVKII , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 42 ,43 44 , SOKAKLARI VE CIVARI M-130

KEMALPAŞA
23.03.2022 10:00 14:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SOĞUKPINAR MH. 297 SK. 303 SK. 333/2 SK. 296 SK. 326 SK. ARMUTLU CD. İNÖNÜ CD. 332 SK. 294 SK. 299 SK. 286 SK. 292 SK. 297/1 SOKAK VE CIVARLARI TR-23 C KOLU

KINIK
23.03.2022 09:30 17:00 OG FİZİKİ İRTBAT VE DEPLASE ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİ MAHALLE VE CİVARLARI

KİRAZ
23.03.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE KÜÇÜK ÖREN SOKAK TR-1

İzmir elektrik kesintisi 23 Mart Çarşamba

MENEMEN
23.03.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOYUNDERE KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ, NENE HATUN CADDESİ, BARIŞ CADDESİ, 7509/2 SOKAK, 7513/2, 7513/3 SOKAKLARI VE CİVARLARI
23.03.2022 09:00 12:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAHŞELLİ MAHLLESİ, 6301, 6302, 6302/2 6303, 6304, 6305 SOKAKLARI VE CİVARLARI
23.03.2022 09:30 12:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ESATPAŞA MAHALLESİ ALTUĞ KARABURUN, İNKILAP, YÜKSEL KAYA CADDELERİ, FİDANLIK, PARK, DİRİK SOKAKLARI, 2.İSTASYON GEÇİDİ SOKAK VE CİVARLARI
23.03.2022 09:30 17:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HIDIRTEPE ATATÜRK MAHALLESİ 1527,1528, 1529 SOKAKLARI VE CİVARLARI
23.03.2022 09:30 10:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ (HIDIRTEPE)TAMAMI VE CİVARLARI
23.03.2022 17:30 18:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ (HIDIRTEPE)TAMAMI VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 23 Mart Çarşamba

NARLIDERE
23.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LİMANREİS MAHALLESİ,TUNÇ,CENGİZ TOPEL,AYDIN,TURKUAZ SOKAKLAR VE CİVARI

ÖDEMİŞ
23.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma İNÖNÜ MAH. ŞHT. ÖMER HALIS DEMIR CD.- YAŞAR DOĞU CD. VE ÇEVRE SOKAKLAR TR-99

  • SON DAKİKA