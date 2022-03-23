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İzmir İZSU su kesintisi 23 Mart Çarşamba

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 23 Mart Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...