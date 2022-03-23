İzmir İZSU su kesintisi 23 Mart Çarşamba

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 23 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 23 Mart Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 23 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
BAYRAKLI MANSUROĞLU
23.03.2022 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA EGEMENLİK
22.03.2022 saat 20:15 ile 23.03.2022 saat 10:00 arasında yaklaşık 13 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ZAFER, SERİNTEPE, MERKEZ
23.03.2022 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME YALI, ILDIR
23.03.2022 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME16 EYLÜL
23.03.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE KÜÇÜKKAYA
23.03.2022 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK TÜRKCEDİT, FATİH
23.03.2022 saat 07:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ YENİ
23.03.2022 saat 07:10 ile 10:30 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
URLA TORASAN
22.03.2022 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.