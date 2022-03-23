  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de şaşkına çeviren olay! Tarihi eserleri gizleme yöntemleri 'pes' dedirtti

İzmir'de şaşkına çeviren olay! Tarihi eserleri gizleme yöntemleri 'pes' dedirtti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen bir ikamet, bahçe ve tarlada yapılan aramalarda üzeri çalılarla örtülerek gizlenmiş, 1 adet Milattan Sonra 3'üncü ve 4'üncü yüzyıla ait, Efes tipi 77 santimetre yüksekliğinde ve 85 santimetre uzunluğunda lahit mermer ve bu mermere ait 2 parça halinde kırılmış vaziyette 103 x 85 santimetre büyüklüğünde kapak ele geçirildi.

İHA

23.03.2022, 16:17 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022, 16:19

İzmir’de şaşkına çeviren olay! Tarihi eserleri gizleme yöntemleri ’pes’ dedirtti

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, ilçede bulunan bir ikamet, bahçe ve tarla da yapılan aramalarda tarlanın muhtelif yerlerinde 1 adet çöküntü bölgesi, 1 adet kazılmış bölge, 1 adet de kazılıp üzeri kapatılmış bölge tespit etti.

Çalışmaları derinleştiren ekipler, tarlada yapılan kazıyla çıkarılan lahit mezarın şüpheli bir kişinin evindeki hayvan damında saklanıldığını belirledi. Burada yapılan aramada, üzeri çalılarla örtülerek gizlenmiş, 1 adet Milattan Sonra 3'üncü ve 4'üncü yüzyıla ait, Efes tipi 77 santimetre yüksekliğinde ve 85 santimetre uzunluğunda lahit mermer ve bu mermere ait 2 parça halinde kırılmış vaziyette 103 x 85 santimetre büyüklüğünde kapak ele geçirildi.

Olayla ilgili M.B. ve A.G. adlı 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Tarihi Roma sunağını evinde saklamış

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA