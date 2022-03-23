Seferihisar’daki deniz çekilmesi rüzgardan

İZMİR Seferihisar'da deniz çekilmesi 30 metreyi buldu. Korkutan çekilme dron ile havadan görüntülendi. Sığacık'ta denizin çekilmesiyle adacıklar oluştu. Bazı vatandaşlar, deniz çekilmesi nedeniyle teknelerini taşıdı.

Su çekilmesinin ana nedeni olarak sert kuzey rüzgarlarını işaret eden İklim Bilim Uzmanı Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Geçtiğimiz haftalarda başlayan kuzeyli rüzgarlar etkisini artırarak devam ediyor. Çarşambaya kadar da fırtına olarak esecek. Bu fırtınaların hızı saatte 70 kilometrelere çıkar ve deniz suyunu Afrika'ya doğru iterek, Kuzey Ege'den Marmaris'e kadar olan bir alanda deniz seviyesinin 60-70 santimetre düşmesi sonucu bu olay gerçekleşir. Mayıs ya da Eylül'de ise çok sert lodosta bu kez İzmir'de Mavişehir ve Kordon'u su basar. Çünkü bu kez de su tam tersine 60-70 santim yükselir" dedi.