7 aylık hamile kadın çöken balkondan düştü

İZMİR Tire'de, 7 aylık hamile Suriye uyruklu Abla Al Cuma (29) evinin balkonundan düşerek yaralandı. Olay Kurtuluş mahallesi, Akyol Çıkmazı sokakta meydana geldi. Abla Al Cuma ailesiyle ikamet ettiği müstakil evin balkonuna çıktı. Bir süre sonra tahta balkonun aniden çökmesiyle talihsiz kadın 2 buçuk metreden yere düştü. Acı içinde kıvranan hamile kadının çığlıklarına komşuları yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı kadının ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. ■ NADİR UYSAL

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