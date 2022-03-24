  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir 7 aylık hamile kadın çöken balkondan düştü

7 aylık hamile kadın çöken balkondan düştü

24.3.2022

7 aylık hamile kadın çöken balkondan düştü
İZMİR Tire'de, 7 aylık hamile Suriye uyruklu Abla Al Cuma (29) evinin balkonundan düşerek yaralandı. Olay Kurtuluş mahallesi, Akyol Çıkmazı sokakta meydana geldi. Abla Al Cuma ailesiyle ikamet ettiği müstakil evin balkonuna çıktı. Bir süre sonra tahta balkonun aniden çökmesiyle talihsiz kadın 2 buçuk metreden yere düştü. Acı içinde kıvranan hamile kadının çığlıklarına komşuları yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı kadının ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. ■ NADİR UYSAL
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA