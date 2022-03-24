İzmir’in süslü kadınlarına BM’den ödül

SÜSLÜ Kadınlar Bisiklet Turu'nu 2013 yılında İzmir Saat Kulesi önünde başlatan ve aradan geçen yıllarda organizasyonu 30 ülkeden 155 kente ulaştıran Türk kadınları Sema Gür ve Pınar Pinzuti, başarı hikayeleriyle Birleşmiş Milletler'in (BM) 2022 Dünya Bisiklet Günü Özel Ödülü'ne layık bulundu.

Kadınların bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla en güzel kıyafetlerini giyip süsledikleri bisikletleriyle şehir turları yaptıkları Süslü Kadınlar Turu'nu başlatan Sema Gür ve Pınar Pinzuti, 9 yıl sonra organizasyona hayat verdikleri Konak'taki Atatürk Meydanı'nda uluslararası ödülleriyle tur yaptı. Sema Gür ve Pınar Pinzuti, geçmiş yıllarda Slovak sporcu Peter Sagan gibi dünyaca ünlü isimlere de takdim edilen Özel Ödülü kazanan ilk Türk vatandaşları oldu.