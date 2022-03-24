İzmirlilere seslenen Kaya: Buca metrosunu biz yaparız

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Buca Metrosu ihale kararının mahkeme tarafından iptal edilmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin İzmir'de hiçbir kalıcı eser bırakmadığını dile getiren Atilla Kaya, Buca Metrosunu da AK Parti'nin yapacağını söyledi. İzmirlilere seslenen Kaya, "Hemşerilerimiz şunu bilsin, Buca Metrosunu da biz yapacağız. AK Partili bir arkadaşımız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda yapılır, bunlar yapamazlar. Geçmişteki icraatlarına bakınca Hatay - Üçyol'da vatandaşlarımızın çektikleri çile ortada. Sayın Soyer zamanında iyice artan bir heykel anlayışı var, bari metronun heykelini yapsınlar. Bakıp bakıp binmiş kadar olalım" ifadelerini kullandı

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