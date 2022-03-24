PKK’lı terörist İzmir’de yakalandı! Kimliksiz gezerek gizleniyordu

İzmir'de, hakkında "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye ve Irak kamplarında eğitim gördüğü belirlenen firari hükümlü, otoyol gişelerinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir-İstanbul Otoyolu Akalan gişelerindeki şüpheli bir kişiyi durdurdu.

Kimlik ibraz etmeyen şüphelinin parmak izinden yapılan tespitte M.İ olduğu, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye'nin Afrin ile Irak'ın Duhok kamplarında silahlı ve ideolojik eğitim gördüğü ve yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlendi.

Hakkında "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu saptanan M.İ, sevk edildiği adliyede işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.