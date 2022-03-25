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Haberler İzmir Aranan PKK’lı yol kontrolünde yakalandı

Aranan PKK’lı yol kontrolünde yakalandı

25.3.2022

Aranan PKK’lı yol kontrolünde yakalandı
İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesindeki Akalan gişelerinde yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan bir otomobilde, tedirgin davranışlarda bulunan Türk vatandaşı M.İ. gözaltına alındı. İnşaatlarda işçi olarak çalıştığı belirlenen M.İ'nin Irak'ın Duhok ve Suriye'nin Afrin şehirlerindeki PKK/PYD kamplarında, silahlı ve ideolojik eğitimler alıp, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. M.İ. ifadesinde de uzun yıllar yurt dışına girip, çıkış yaptığını ve terör kamplarına katıldığını itiraf etti. Hakkında, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan 2013 yılından 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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