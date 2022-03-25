Beş yıl önce yanan 1168 hektarda fidanlar yeşerdi

İZMİR Menderes'te 5 yıl önce yanan 1168 hektarlık orman alanına 1.5 milyon fidan dikildi. Gümüldür mahallesinde 1 Temmuz 2017'de çıkan, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 4 günde söndürülebilen orman yangınında 1168 hektar alan zarar gördü.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yanan alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı. Alana kızılçam, kara servi, badem, dut, dağ muşmulası, iğde ve yalancı akasya türünde fidanların yanı sıra biberiye ve lavanta dikildi.

1.5 METREYE ERİŞTİLER

YANAN sahanın yeniden yeşillendirilmesi için hızla işe koyulduklarını söyleyen İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, zarar gören alanın 150 hektarının kayalık olduğunu, bu alanda dozerle sürüm yapılamadığını anlatarak, "Buralarda işçilerimiz elleriyle teraslama yaparak fidanlar dikti. Eğimin yüzde 40'ın altında olduğu yerleri ise iş makineleriyle sürdük. Bu alanlara 1-2 yaşındaki fidanlarımızı diktik. Alanın 125 hektarlık kısmına doğal gençleştirme yöntemiyle 1.5 ton kızılçam tohumu ektik. Kalan kısma ise 1.5 milyon fidan dikildi. Fidanların boyları 1 ila 1.5 metreye ulaştı. Alanın tamamı, bir metrekare boş kalmaksızın ağaçlandırıldı" diye konuştu.