TÜRK Tarih Kurumu (TTK) ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından düzenlenen ve 4 gün sürecek "Şehir Kültür ve Medeniyet: Çaka Bey'den Günümüze İzmir" sempozyumu başladı. İKÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Turan Gökçe, açılışta yaptığı konuşmada İzmir'in Malazgirt Zaferi'nden 10 yıl sonra Türk varlığına sahne olduğunu ve Çaka Bey ile tesis edilen Türk hakimiyetinin 17 yıl sürdüğünü anlattı. Çaka Bey'in şehir kültüründe önemli izler bıraktığını aktaran Gökçe, "705 yıl boyunca İzmir, farklılıkları zenginlik sayan, hoşgörü ortamını ideal ölçülerde yaşatan bir şehir oldu" dedi.İZMİR'İN Müslüman ve Türk kimliğinin ön planda olduğunu dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, "Bu sempozyumu İzmir'de bir öncü hareket olarak değerlendiriyorum. Bu hareket de çok kıymetli" diye konuştu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve TTK Başkanı Birol Çetin de sempozyumun kentin tarihini ortaya koymak adına çok değerli olduğunu belirterek, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.