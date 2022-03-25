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İzmir'de doktora saldırı! Tıbbi atık kutusunu fırlattılar

Sağlıkta şiddetin adresi bu kez İzmir oldu. Adli muayene için hastaneye getirilen 2 şüpheli, görevli doktor Ümit Kağan Arpacı'ya saldırdı. Şüphelilerden biri iğne uçlarıyla dolu tıbbi atık kutusunu doktora fırlatırken diğer şahıs ise masayı tekmeledi.

DHA

25.03.2022, 17:41 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022, 17:53

İzmir’de doktora saldırı! Tıbbi atık kutusunu fırlattılar

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işledikleri bir suç nedeniyle aranan Ö.Ü. ve C.Ç.'yi yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, dün saat 20.30 sıralarında, sağlık kontrolü için Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi.

Nöbetçi Dr. Ümit Kağan Arpacı (53), şüphelilerden sağlık kontrollerini yapabilmek için üzerlerini çıkarmalarını istedi. İddiaya göre, iki şüpheliden Ö.Ü., perdeli alan yerine acil servisin ortasında montunu çıkarınca Dr. Arpacı tarafından uyarıldı. Uyarı üzerine sinirlenen Ö.Ü., küfür edip, Dr. Arpacı ile arasında bulunan masaya tekme attı. Savrulan masa Dr. Arpacı'nın sol koluna çarpıp, yaralanmasına neden oldu.

Bu sırada diğer şüpheli C.Ç. de acil servisteki kullanılmış iğne uçlarının biriktirildiği tıbbi atık kutusunu alıp, Dr. Arpacı'ya doğru fırlattı. Saçılan iğne uçları Dr. Arpacı ve o sırada acil serviste bulunan diğer kişilere isabet etmedi. İğne uçlarından bazılarının acil servisin duvarına saplanması dikkati çekti. Polis ekipleri, duruma müdahale edip, 2 şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Saldırı sonrası 2 gün iş görmez raporu alan Dr. Ümit Kağan Arpacı, şüphelilerden şikayetçi oldu. Yaşanan arbede sırasında acil serviste birçok tıbbi malzeme ve eşyanın zarar görmesi nedeniyle 2 saat hizmet verilemediği öğrenildi.

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