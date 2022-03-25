İzmir’de Ramazan pidesi fiyatı belli oldu! 2022 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar

İlk sahura 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak. Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

İZMİR'DE 2022 RAMAZAN PİDESİ FİYATI NE KADAR?

İzmir'de 350 gram Ramazan pidesi 6 liradan satılacak. Fiyatlar, Ramazan ayının ilk gününden itibaren geçerli olacak.



Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan pidenin fiyatı İzmir'de belirlendi. Bu sene 350 gram olarak belirlenen ramazan pidesi 6 liradan satışa sunulacak. Fiyatlar, Ramazan ayının ilk gününden (2 Nisan) itibaren geçerli olacak.



Geçtiğimiz yıl 250 gram olarak satılan Ramazan pidesi, 3 TL olarak belirlenmişti.

İLK ORUÇ NE ZAMAN?

İlk sahura 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak. Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak.

RAMAZAN BAYRAMI 2022 TARİHLERİ



Ramazan Bayramı 1. Gün : 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

KADİR GECESİ NE ZAMAN?



2022'de 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, 27 Nisan akşamı teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.