İzmir’den acı haber! Silah kazasında 1 asker şehit oldu

İzmir'de bulunan Hava Eğitim Komutanlığı emrinde görevli bir askerin, eğitim alanındaki silah kazası sonucu şehit olduğu bildirildi.

Adıyaman Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'deki Hava Eğitim Komutanlığı emrinde görevli Adıyaman nüfusuna kayıtlı Havacı Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in eğitim alanında silah kazası sonucu şehit olduğu belirtildi.

Güleş'in şehadet haberinin derin bir acı ve üzüntüye neden olduğu aktarılan açıklamada, "Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesi kullanıldı.

Güleş'in şehadet haberi, Adıyaman'ın Doyran köyünde yaşayan ailesine verildi.

Şehidin ağabeyi Bayram Güleş, gazetecilere, oğlu Akif Güleş'in de 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı sırasında terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olduğunu söyledi.

Güleş, "Her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Her zaman şehit vermeye varız. Devletimiz ne derse o olur." dedi.

Şehit Mahmut Güleş'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, silah kazası sonucu şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş için taziye mesajı yayımladı. Akar, Twitter'dan yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 24 Mart 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Güler, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Silah arkadaşımız 24 Mart 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kaydetti.

BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de eğitim alanındaki silah kazası sonucu şehit olan Havacı Uzman Çavuş Mahmut Güleş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de yaşanan elem kaza sonucu şehit düşen kahraman evladımız Mahmut Güleş'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun inşallah." ifadesini kullandı.