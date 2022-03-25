Menemen’in Pehlivan’ı

İzmir Menemen'de CHP'den seçilen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından Meclis'teki seçimle Başkanvekili olan AK Partili Aydın Pehlivan'ın çok konuşulacak ilginç özellikleri ortaya çıktı. Göreve geldiğinde, kendisinden önce alınan ve değerinin 5 katı fiyatla 10 milyon liraya alındığı belirtilen kameraların parası ödenmediği için bir faktöring firması tarafından makam koltuğu haczedilen Pehlivan, "Orada bir karar verecektik. Ya 2.5 milyon lira ödeyip geçecektik ya da kamunun parasına sahip çıkıp ödemeyecektik. Biz de ikincisini seçtik. Makam koltuğumuzu aldılar. Biz de kahveden tahta sandalye getirtip onu makam koltuğu olarak kullanmaya başladık. Dönem sonuna kadar da böyle yapacağız. O sandalye bana Menemen halkının hakkını hatırlatıyor" dedi.

'İSTEDİĞİNİZİ ALIN' DEDİM

Yeni Asır'ı ziyaret eden Pehlivan, geride bıraktığı 14 aylık dönemdeki icraatlarını ve bundan sonraki hedeflerini anlattı. Pehlivan'ın anlattıklarından en çarpıcılarından biri ise, makam koltuğu yerine tahta sandalye kullanmasıyla ilgili sözleri oldu. Kendisinden önceki süreçte 1.8 milyon lira edecek kameraların belediyeye 10 milyon liraya aldırıldığını tespit ettiklerini ifade eden Pehlivan, "Bu kamerayı satan firma sonrasında kendisini kapatmış ve belediyeden alacaklarını 4 ayrı faktoring firmasına temlik etmiş. Faktoring firmaları ile karşı karşıya kaldık. Bunlar çok büyük firmalar. Çok güçlü hukuk büroları ile çalışıyor. Bir gün ben Ankara'dayken aradılar ve bu firmalardan birinin hacze geldiğini söylediler. Ben de isterseniz makam koltuğumu alın dedim" ifadelerini kullandı.

'TEFECİDEN FARKI YOK'

"O telefon geldiğinde bir karar verecektik, ya kendi bekamızı düşünüp 2.5 milyon lirayı ödeyecektik. Ancak yapamazdık çünkü burada bir hırsızlık malı vardı" diyen Pehlivan, "O gün gelip bizim koltuğumuzu aldılar ancak biz de o gün Çamlaraltı'nda Kemal Abimizin kahvesinden bir tahta sandalye getirttik ve oraya koyduk. 10 ayı aşkın süredir makam masasında koltuk değil, o sandalyeyi kullanıyorum. Görev süremin sonuna kadar ona oturacağım. Faktoring firmalarının bir anlamda tefeciden farkı yok. Tahta sandalyede otururum ancak Menemen'in hakkını tefeciye ödemem. Ben bu sandalye ile mutluyum. Çünkü ben bu sandalyelerin üzerinde büyüdüm. Bu sandalye bana Menemen halkının hakkını hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

'İŞLERİNE SON VERMEDİK'

Göreve geldiğinde kendilerinden önceki 22 yıllık CHP iktidarında alınan 1420 çalışanın hiçbirinin işine son vermediklerini anlatan Pehlivan, "Ekrem İmamoğlu geldi kıyım yaptı. Menemen'de Tahir Şahin geldi 285 kişiyi, Serdar Aksoy geldi 280 küsur kişiyi işten attı. Onlar işçinin emekçinin yanındaymış gibi gözükse de işçinin emekçi kıyımını yapanlar onlardı. Esas işçinin emekçinin yanında olanlar bizleriz. Tek bir kişi çıkarmadık" dedi.

AK Partili Aydın Pehlivan makam aracı olarak kendi otomobilini kullanıyor.

BİR KALEMDE 22 MİLYON

"Üstelik işçilerimizin 14 yıldır alınamadıkları ikramiyeleri vardı, 22 milyon lirayı bir kalemde ödedik" diyen Pehlivan, "Ayrıca maaşları 3.5 ay geriden geliyordu ve bunları da toplam 20 milyon lira ödeyerek kapattık. Yani toplamda 42 milyon lira işçimize, çalışanımıza ödedik. Bu para pandemi döneminde esnafa dağıldı ve onların da yüzü güldü. Toplu sözleşmeleri de çalışanları memnun ederek çözdük" dedi.

22 YILDA SADECE 5 ESER

CHP'li başkanların 22 yıl boyunca Menemen'de toplamda sadece 5 eser kazandırdığını ve diğer yaptıkları işlerin hep 'ıvır zıvır' olduğunu ifade eden Pehlivan, 14 ayda kente birçok eser kazandırdıklarını anlattı. Bunlardan birinin de pazar yeri olduğunu vurgulayan Pehlivan, "22 bin metrekare pazar yerini çok ciddi bir bütçeyle Menemen halkına kazandırdık. Menemen'in göbeğinde planlamasını yaptılar, temelini attılar ancak bitirmek bize nasip oldu. 40 milyon liraya yakın bedel ödedik" diye konuştu.

KİMSE 'KÖTÜ YÖNETİM SERGİLEDİ' DİYEMEZ

"CHP'LİLER dahil hiç kimsenin Aydın Pehlivan kötü yönetim sergiliyor" diyemediğini ifade eden Pehlivan, "Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi. Çok ciddi bir emek harcadığını ve projelerini tamamlayıp Menemen'i çok daha yukarı çekmek için bir dönem daha görev yapmak istediğini anlatan Pehlivan, "Eğer biz burada görevimizi başarılı bir şekilde tamamlayamazsak, Menemen'de bir daha sağ partiler seçim alamaz. Biz görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Yeni Asır Gazetesi'ni ziyaret eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KARI-KOCA KANSERİ YENDİLER

MART 2019'daki yerel seçimlerin ardından Mayıs ayında eşi Filiz Pehlivan'ın kanser olduğunu öğrendiklerini aktaran Başkan Aydın Pehlivan, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Çok şükür geçti. Ardından 3 ay geçti, boğazımda 0,8 santimetrelik nodülün 4.5 santimetreye ulaştığı anlaşıldı. Eylül ayında ameliyat ile yarısı alındı. Ancak kanser olduğu ortaya çıktı. Ekim'de 2. ameliyatımı oldum. Aralık ayında atom tedavisi oldum. 3 gün boyunca Ege Üniversitesi'nin altındaki kurşun geçirmez bloklarla kapalı alanda kaldım. Çıkınca çocuklardan ve hamile kadınlar ve yaşlılardan 3 hafta uzak durmam gerekiyordu. Bu yüzden Antalya'ya gittim. 2 hafta sonra Serdar Aksoy'un tutuklanma olayı oldu. Geldik, İzmir'de otelde 1 hafta daha geçirdim. Yani eşim ve arkasından ben kanseri yendik. Geçtiğimiz günlerde de tamamlayıcı olarak küçük bir atom tedavisi aldımm. Kanser taraması yaptılar. Tertemiz çıktı" dedi.

ERHAN GÜLENÇ