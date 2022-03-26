Adıyamanlı uzman çavuş silah kazasında şehit oldu

İzmir'de bulunan Hava Eğitim Komutanlığı emrinde görevli bir askerin, eğitim alanındaki silah kazası sonucu şehit olduğu bildirildi. Adıyaman Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'deki Hava Eğitim Komutanlığı emrinde görevli Adıyaman nüfusuna kayıtlı Havacı Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in eğitim alanında silah kazası sonucu şehit olduğu belirtildi.

Güleş'in şehadet haberi, Adıyaman'ın Doyran köyündeki ailesine verildi. Şehidin ağabeyi Bayram Güleş, oğlu Akif Güleş'in de 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı sırasında terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olduğunu söyledi. Şehit Mahmut Güleş'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.