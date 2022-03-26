Atık su tesisi Mordoğan halkını endişelendiriyor

Mordoğan Mahallesi'nde yaz sezonunda hizmete alınması planlanan atık su arıtma tesisi, Mordoğanlıları kara kara düşündürüyor. Mahalle halkı, "Yazın bu tesisten yayılacak olası kötü kokular ya da deşarj yapılırken denizin kirletilme riski burayı yaşanmaz hale getirebilir" dedi

METRELERCE BORU DÖŞENDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karabarun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi'nde 60 milyon liraya mal olan ve yaz sezonunda hizmete almayı planladığı atık su arıtma tesisi tepkiye yol açtı. Mordoğan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin kentin en güzel koylarından birine kurulduğuna dikkat çeken Mordoğanlılar, tesisin deniz suyunu kirletmesinden ve etrafa kötü koku yayılmasından endişe ettiklerini söyledi. İZSU Genel Müdürlüğü'nün Mordoğan'da hayata geçirmeyi planladığı tesiste günlük 11 bin metreküp atık suyun arıtılacağına dikkat çeken vatandaşlar, ileri biyolojik yöntemle arıtılacağı belirtilen atık suların ilçeye yarardan çok zarar getireceğini iddia etti. Mordoğan'ın en güzel koylarından birine inşa edilen tesisten denize doğru metrelerce borular döşendiğini, denize yapılacak deşarjın deniz suyunu kirletmesinden endişe ettiklerini ifade eden Mordoğanlılar, tesisten etrafa yayılacak olası kötü koku yüzünden de yazlıkçıların akın ettiği ilçenin zarar göreceğini öne sürdü. Atık suların arıtılacağı tesisin denizin hemen yanı başına yapılmasından dolayı rahatsız olduklarını da vurgulayan vatandaşlar, "Atık su sorununun çözümü için böyle bir tesisin düşünülmüş olması güzel ancak Mordoğan gibi cennet bir koyda bu tesisin konumlandırılmış olması ise bizleri endişelendiriyor" dedi.