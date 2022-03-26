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Haberler İzmir Buca Cezaevi’nde yıkıma ara verildi

Buca Cezaevi’nde yıkıma ara verildi

26.3.2022

Buca Cezaevi’nde yıkıma ara verildi

İzmir'de 62 yıl açık kaldıktan sonra geçen sene kapatılan ve bazı bölmelerinde yıkım yapılan Buca Cezaevi'ndeki çalışmaların, asbest raporunun çıkması ve izinlerin alınmasıyla devam edeceği bildirildi. İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce yıkımı yapacak firmaya yer teslimi yapılan ve ilk etapta hırsızlığı engellemek amacıyla bazı bölmelerde yıkım yapan firma, asbest raporunun çıkması için yıkım işlemine ara verdi. Firmanın, yıkım ruhsatının alınmasının ardından işleme devam edeceği belirtildi.

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