CHP’li başkanlar ‘Ot’ kavgasında!

Alaçatı Ot Festivali, bu yıl polemikle başladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, geçtiğimiz ay Karşıyaka'da düzenledikleri ot festivaliyle ilgili Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın "Ot gerekirse Karşıyaka'ya göndeririz" sözüne yanıt verdi. Tugay, Alaçatı Ot Festivali'nin eğlence ağırlıklı olduğunu vurguladı ve gastronomik faaliyeti kendilerinin gerçekleştirdiğini söyledi. Karşıyaka Belediyesi, Anadolu ve Ege'nin kadim ot kültürüne dair farkındalık yaratmak amacıyla, 26-27 Şubat tarihlerinde 'Karşıyaka Ege Otları Festivali' düzenledi. 'Alaçatı Ot Festivali'ne benzer bir organizasyonun Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenmesini eleştiren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Cemil Kardeşime hayırlı uğurlu olsun, ot ihtiyaç olursa gönderelim. Hemen yanımızdaki komşumuz da yapıyor. Onlara da enginar olsun, ot olsun gönderiyoruz, Karşıyaka'ya da gerekiyorsa göndeririz" şeklindeki açıklamasıyla şaşırttı.





"TALEPTE BULUNMADIK"

Alaçatı Ot Festivali'nin dün start alması üzerine açıklama yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da, Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği ot festivalinin tamamen gastronomi temelli olduğunu, Alaçatı Ot Festivali'nin ise gastronomiden çok bir eğlence faaliyetine döndüğünü dile getirdi. Başkan Oran'ın 'Lazım olursa onlara da ot göndeririz' sözünü hatırlatarak 'Biz ot talebinde bulunmadık' diyen Tugay, "Ekrem Başkan şakacı biridir, bu konuda da şaka yapmaya çalıştı diye düşünüyorum. Bizimki gastronomi faaliyetiydi. Yaşar Üniversitesi'nin gastronomi bölümüyle çalıştık. Çok güzel katılım gördük. Özel ekibimiz Yamanlar'da 16 ot türü topladı. Çok güzel yemekler yapıldı" dedi. Alaçatı Ot Festivali'ne katılmayacağını belirten Tugay, "Geçen gittiğimde çok kalabalık olduğunu gördüm. Orası daha çok şenlik, konser gibi faaliyetlerin olduğu bir yer. Ayrıca bize otların Şubat ayında toplanması gerektiği söylendi. Şu an Mart'tayız, o yüzden orada ne tür otlar var bilmiyorum... Ki zaten ottan çok eğlenceyi amaçlayan bir festival" ifadelerini kullandı.



SÖYLEŞİ, SERGİ VE TADIMLARLA BAŞLADI

ÇEŞME Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, söyleşi, sergi ve tadım etkinlikleri ile başladı. Açılan birbirinden renkli stantlar, konuklardan yoğun ilgi gördü. Bu yıl 'labada otu' temasıyla düzenlenen festivalin ilk akşamında Alaçatı Amfi Tiyatro'da 'Zeytin'e Saygı' gecesi düzenlendi.