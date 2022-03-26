İzmir elektrik kesintisi 26 Mart Cumartesi

MENEMEN

26.03.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ 1015, 1022 SOKAKLARI VE CİVARLARI

26.03.2022 09:00 13:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ASARLIK ZEYTİNLİK MAHALLESİ 9005/1, 9003, 9002, 9004, 9005 SOKAKLARI, ÇANAKKALE ASFALTI CADDESİ VE CİVARLARI

26.03.2022 09:30 14:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ASARLIK IRMAK MAHALLESİ 9527, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 552 SOKAKLARI VE CİVARLARI

26.03.2022 10:00 15:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ASARLIK YEŞİLPINAR MAHALLESİ 9306, 9302, 9308, 9307, 9310, 9311 SOKAKLARI, ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ VE CİVARLARI



ÖDEMİŞ

26.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ZAFER MAH. KARAASLAN OĞLU SOKAK VE ÇEVRESI

26.03.2022 09:00 17:00 AG Arıza Bakım Onarım ZAFER MAH. ŞHT. ERDAL BODUR CD. VE ÇEVRE SOKAKLAR TR-118

26.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması YENICEKÖY-KUVVELI-TÜRKMEN MAHALLELERI KISMEN



TORBALI

26.03.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması KARAKUYU MAH.M KEMAL ATATÜRK ,FATIH,MIMAR SINAN CADDELERI.SULTAN KUYUSU,ARDIÇ,ÇAMLIK,YELDEĞIRMENI,BATTAL ,KESTANECI FATMA VE KIRÇIÇEĞI SOKAKLAR VE CIVARI



