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İzmir İZSU su kesintisi 26 Mart Cumartesi

İZSU tarafından yapılan paylaşıma göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılmaya başlandı. İşte 26 Mart Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...