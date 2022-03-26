İzmir İZSU su kesintisi 26 Mart Cumartesi

İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin detaylarını araştırıyor. İşte 26 Mart Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZSU tarafından yapılan paylaşıma göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılmaya başlandı. İşte 26 Mart Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin detaylarını araştırıyor. İşte 26 Mart Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BORNOVA DOĞANLAR
26.03.2022 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA MURATHAN, AYDOĞDU
26.03.2022 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME CUMHURİYET
26.03.2022 saat 10:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
KONAK YAVUZ SELİM, SAYGI, MEHMET AKİF, ULUBATLI
26.03.2022 saat 10:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ÇAKALTEPE
26.03.2022 saat 09:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
NARLIDERE ATATÜRK
26.03.2022 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ YENİCEKÖY
26.03.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR TEPECİK, HIDIRLIK
26.03.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK BELEVİ
26.03.2022 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.