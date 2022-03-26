  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay! Çığlık sesleri üzerine ekipleri çağırdılar

İzmir'de korkunç olay! Çığlık sesleri üzerine ekipleri çağırdılar

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen korkunç olayda vatandaşın çığlık sesleri duyarak ekiplere haber vermesi üzerine bir kişi bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili evde bulunan Deniz T. (43) adlı kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA

26.03.2022, 12:51

İzmir’de korkunç olay! Çığlık sesleri üzerine ekipleri çağırdılar

Olay, saat 04.00 sıralarında ilçeye bağlı Akıncılar Mahallesi 545 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre bir apartmanda çığlık sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde evde bulunan Erkan Dönmez (45)'i kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Dönmez'in bıçakla yaralandıktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi.

EVDE BULUNAN KADIN GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili evde bulunan Deniz T. (43) adlı kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay öncesinde Erkan Dönmez ve Deniz T.'nin birlikte alkol aldıktan sonra kavga ettikleri iddia edildi.

Erkan Dönmez'in cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morgun kaldırılırken, şüpheli Deniz T. adlı kadın, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Kuzenlerin cinayetinde 2’şer kez müebbet istendi 2018'de işlenen cinayeti mahkemede itiraf etti

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA