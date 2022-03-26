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Haberler İzmir İzmir'de Ramazan pidesi fiyatı belli oldu! 2022 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar?

İzmir'de Ramazan pidesi fiyatı belli oldu! 2022 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar?

11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı. Ramazan ayı, bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 2022 Ramazan Ayı’nda ilk oruç 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece tutulmaya başlayacak. Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti Ramazan pidesi İzmir'de ne kadara satılacak? İşte ramazan pidesi fiyatı...

26.03.2022, 06:50 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022, 06:50

İzmir’de Ramazan pidesi fiyatı belli oldu! 2022 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar?

İlk sahura 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak. Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

İZMİR'DE 2022 RAMAZAN PİDESİ FİYATI NE KADAR?
İzmir'de 350 gram Ramazan pidesi 6 liradan satılacak. Fiyatlar, Ramazan ayının ilk gününden itibaren geçerli olacak.

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan pidenin fiyatı İzmir'de belirlendi. Bu sene 350 gram olarak belirlenen ramazan pidesi 6 liradan satışa sunulacak. Fiyatlar, Ramazan ayının ilk gününden (2 Nisan) itibaren geçerli olacak.

Geçtiğimiz yıl 250 gram olarak satılan Ramazan pidesi, 3 TL olarak belirlenmişti.

İLK ORUÇ NE ZAMAN?

İlk sahura 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak. Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak.

RAMAZAN BAYRAMI 2022 TARİHLERİ

Ramazan Bayramı 1. Gün : 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2022'de 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, 27 Nisan akşamı teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.

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