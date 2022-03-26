Yaşlı ağacın tehlikeli dalları budandı

İzmir'in Tire ilçesinde, Fahrettin Altay Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı'nın kesiştiği noktada yolun tam ortasında bulunan yaşlı ağacın tehlike saçtığı haberimizin ardından harekete geçen yetkililer, ağacın dallarını budayarak önlem aldı. Yıllar önce yol yapılırken ağacın doğaya saygı çerçevesinde korunduğunu belirten çevre sakinleri, "Gövdesinin içi oyulan ağaç fırtınalı havalarda yayaların veya yolun her iki yanından geçen otomobillerin üzerine devrilebilir diye endişe ediyorduk. Haberden sonra belediye ekipleri ağacın tehlikeli olabilecek dallarını budadı. Sesimizi duyuran Yeni Asır'a teşekkür ederiz" dedi.