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İzmir'de ele geçirildi! Binlerce lira sahte para

İzmir'de düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere 24 bin 400 lira sahte para ele geçirldi. Süphelilerin ev ve aracındaki aralamalarda çok sayıda sahte para ile silah ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA

27.03.2022, 08:47

İzmir’de ele geçirildi! Binlerce lira sahte para

İzmir'de düzenlenen sahte para operasyonu kapsamında yapılan aramalarda 488 adet sahte 50 liralık banknot bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 kişinin piyasaya sahte para sürme hazırlığı yaptığı iddiası üzerine, Karabağlar, Buca ve Karşıyaka'da bulunan 4 ev ile 1 otomobilde arama yapıldı.

Aramalarda seri numaraları aynı 488 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirildi. H.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.Y. ise tutuklandı.

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