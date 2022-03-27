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İzmir'de ele geçirildi! Binlerce lira sahte para

İzmir'de düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere 24 bin 400 lira sahte para ele geçirldi. Süphelilerin ev ve aracındaki aralamalarda çok sayıda sahte para ile silah ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.