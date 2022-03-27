‘Kenti CHP kabusundan uyandıracağız’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 'Dünden Bugüne Yol Arkadaşlarımızla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, ikinci kez, önceki dönem il yöneticileri ve ilçe başkanları ile vefa buluşmasında bir araya geldi. Sürekli; gruplar halinde gerçekleştirdikleri ve parti çalışmaları ile yerel ve genel konuların ele alındığı buluşmada AK Kadroların dünden bugüne uzanan güçlü köprülerle birbirine bağlı olduğunu vurguladı.

Başkan Sürekli, "Günü geçiştiren, İzmir için tuğla üstüne tuğla koymayan, sözde halkçı CHP'li yerel idarenin suyu ısındı. İzmir'i bu kâbustan hep birlikte uyandıracağız. Hizmetle buluşturacağız. Tevazuyu elden bırakmadan, millete hizmet aşkının etrafında daha güçlü birleşerek başaramayacağımız hiçbir şey yok" diye konuştu.