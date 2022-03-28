112 Acil 3.8 milyon kez ‘yalandan’ arandı

İZMİR 112 Acil Çağrı Merkezi; sağlık, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, itfaiye, orman, AFAD olmak üzere 7 kurumu bünyesine katarak vatandaşlara hizmet ediyor. Vatandaşların en zor anlarında olmak için zamanla yarışan ekiplerin en büyük sorunu ise asılsız çağrılar. Geçen yıl boyunca İzmir 112 Acil Çağrı Merkezine tyapılan oplam 5 milyon 942 bin çağrıdan 2 milyon 89 binini asıl vakalar oluştururken, 3 milyon 852 bini de asılsız ihbar çıktı. "Yangın var" şarkısı ile yangın ihbarı veren, husumetlisinin kapısına polis ve ambulans dayatan, yeni telefonunun sesini test eden olsa da asılsız çağrıların yaklaşık yüzde 30 düşmesi bile umut verici olarak karşılanıyor. Çalışanlara göre asılsız ihbarları genelde çocuklar ya da alkollü vatandaşlar yapıyor.