CHP’li Arda’dan kadın başkana büyük ayıp

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, bugüne kadar eşi Deniz Arda'yı belediyede 'onursal koordinatör' ilan etmek başta olmak üzere birçok skandalla anıldı. Kendi ilçe yönetimi, İl Başkanlığı ve bazı meclis üyeleriyle ters düştü. Attığı imzayı yok sayarak memurların sosyal denge tazminatlarını kesti. Sözde kadına destek veren bir partinin üyesi olan ve kendisi de sık sık kadınlara destek açıklaması yapan Arda, anlaşılan o ki, şimdi de desteklediği adaya karşı eze eze seçim kazanmış bir kadına büyük ayıp ediyor. Gaziemir bunu, böyle konuşuyor.

SEÇİM MAHKEMEYE TAŞINDI

Arda, Gaziemir Kent Konseyi'nin geçtiğimiz 6 Ağustos'taki seçiminde mevcut Başkan Ayhan Aksoy'u destekliyordu. Ancak ilçedeki birçok dernekte etkin görev üstlenen Günnur Berber isimli bir kadın çıktı ve tüm vazgeçirme girişimlerine rağmen direterek seçime girdi. Seçimi de 42'ye 10 oy gibi ezici bir üstünlükle kazandı. Yani Arda ağır bir hezimete uğradı. Bunun ardından Engel-siz Yaşam Derneği isimli kuruluş, genel kurulun iptali için mahkemeye başvurdu. Üstelik 'davalı' konumunda ise, hukuken seçimde desteklediği aday kaybeden Halil Arda'nın başında bulunduğu Gaziemir Belediyesi oldu. Önce yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme, şimdi de kongreyi tamamen iptal etti. İptal gerekçesi ise, "Kent konseyine yeni katılacak olan kurum ve kuruluşların temsilcileri genel kurulda kabul edildikten sonraki ilk genel kuruldan itibaren genel kurul üyesi haklarını kullanmaya başlayabilirler" şeklindeki Kent Konseyi yönegresine dayandırıldı.





TASLAK MADDE ÜZERİNDEN

Bu karar Günnur Hanım'ı isyan ettirdi. Dün görüştüğüm Günnur Hanım, iptale gerekçe olan yönerge maddesinin henüz taslak aşamasında kaldığını ve yürürlüğe girmediğini öne sürdü ve "Mahkeme daha taslak halindeki bir maddeye dayanarak seçimi iptal etti. Bunu belediye de biliyordu ancak mahkemeye bununla ilgili herhangi bir itirazda bulunmadı" dedi. Yürürlükteki yönergeye göre ise, konseye yeni katılacak kurum ve kuruluşların

genel kurulda üyelikleri kabul edildikten sonra hemen o genel kurulda seçme ve seçilme hakkını kulanabildiğini savunan Berber, "Ben 2019 yılında kurulan Gaziemir Mübadale Muhacirleri Derneği adına üye olmak ve genel kurula katılmak için onların davetiyesinde belirtilen tarihte başvurumu yaptım. Ayrıca onlar benim adaylığımın önüne geçmek için hazırladıklar ve sözkonusu mahkeme kararının dayandırıldığı taslak maddeyi gücümüzü görünce genel kurulun gündemine dahi getiremediler. Yani seçimin iptalinin dayandırıldığı o madde hiç yürürlüğe girmedi" iddialarını dile getirdi





HATALI KARAR ALINDI

Berber, konuşmamızda "Bu oyun bana Halil Arda tarafından oynandı" demekten ısrarla kaçındı ve Arda ile doğrudan karşı karşıya gelecek sözler sarfetmedi. Ancak "Bu oyun bana Halil Arda'nın desteklediği, onunla hareket eden isimler tarafından oynandı" ifadesini de kullandı. Ayrıca, sosyal medyadan da şu manifestoyu yayımladı: "Her türlü oyunu boşa çıkararak ER MEYDANINDA VERDİĞİM MÜCADELEYİ 42'YE KARŞI 10 OYLA AÇIK ARA KAZANMIŞ bir kadın olarak bunu kabul edemem, etmem. Mahkemenin aldığı hatalı karar sonucunda Gaziemir Kent Konseyi Genel Kurulu'nun ortaya koyduğu irade yok sayılamaz. Adalet var ve yerini bulacak... Bu yaşananlar, canla başla Gaziemir için çalışan bir kadına yapılan ayıptır. Bu ayıba ortak olanlar tekrar sorgulamalı, araştırmalı ve düşünmelidir." Günnur Hanım, kendisini Halil Arda'yla karşı karşıya getirecek sözler söylemekten imtina etse de bir gazeteci olarak ben buradan soruyorum: Sayın Arda, Gaziemir'deki herkes bunun ardında sizin olduğunuzu konuşuyor. Bu yaptığınız size ve partinize yakışıyor mu? 'Er Meydanı'nda kazanmış' bir kadını böyle mi yeneceksiniz?

ERHAN GÜLENÇ