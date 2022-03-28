İzmir İZSU su kesintisi 28 Mart Pazartesi

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İşte İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İZSU bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İzmirli vatandaşlar su kesintilerinin hangi ilçelerde olacağını ve ne kadar süreceğini araştırıyor. İşte 28 Mart Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
KARŞIYAKA ÖRNEKKÖY
28.03.2022 saat 09:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA BAHRİYE ÜÇOK
28.03.2022 saat 10:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA BOSTANLI
28.03.2022 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA BAĞYURDU KAZIMPAŞA
28.03.2022 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
NARLIDERE NARLI
28.03.2022 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KURUCUOVA
27.03.2022 saat 22:00 ile 28.03.2022 saat 16:00 arasında yaklaşık 18 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR HIDIRLIK, TEPECİK
28.03.2022 saat 09:15 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
URLA TORASAN
22.03.2022 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.