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İzmir'in iki ilçesinde 666 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika... İzmir'in iki ilçesinde bilgi gelen ekipler harekete geçti, yurt dışına çıkmaya çalışan 666 düzensiz göçmen yakalandı. Seferihisar'daki operasyonda Organizatör oldukları iddiasıyla biri Türk, diğeri Pakistanlı 2 kişi gözaltına alındı. Urla'dakinde ise organizatör oldukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

AA

28.03.2022, 16:20 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022, 16:26

İzmir’in iki ilçesinde 666 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçeleri açıklarında 666 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar'da Doğanbey Sahili açıklarındaki teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.

Ekip, teknedeki 223'ü Afganistan, 62'si Bangladeş, 28'i Eritre, 15'i Yemen, 6'sı Somali, biri Pakistan ve biri Sudan uyruklu 336 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Organizatör oldukları iddiasıyla biri Türk, diğeri Pakistanlı 2 kişi gözaltına alındı.

URLA'DA 330 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesindeki Teke Burnu açıklarında da 330 düzensiz göçmenin bulunduğu tekneyi durdurdu.

Teknedeki düzensiz göçmenler karaya çıkarıldı, organizatör oldukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Yasa dışı geçişi organize ettikleri ileri sürülen şüphelilerden 2'sinin Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığındaki, 3'ünün Urla İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.

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