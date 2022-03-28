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İzmir'in iki ilçesinde 666 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika... İzmir'in iki ilçesinde bilgi gelen ekipler harekete geçti, yurt dışına çıkmaya çalışan 666 düzensiz göçmen yakalandı. Seferihisar'daki operasyonda Organizatör oldukları iddiasıyla biri Türk, diğeri Pakistanlı 2 kişi gözaltına alındı. Urla'dakinde ise organizatör oldukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.