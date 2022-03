Bilişim Vadisi İzmir’in temeli atıldı! 6 bin kişiye istihdam sağlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mega teknoloji koridoruyla birbirine bağlanan Bilişim Vadisi Kocaeli ve İzmir'in, diğer yenilik ekosistemi bileşenleri ile birlikte Türkiye'yi teknolojide süper lige taşıyacağını söyledi.

İzmir'in Urla ilçesinde kurulacak ve Türkiye'nin sivil teknolojiler, mobilite ve girişimcilik alanlarında küresel rekabet gücünü artıracak Bilişim Vadisi İzmir'in temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Bakan Varank, törende, bugün sadece Bilişim Vadisi İzmir Teknoloji Üssü'nün temellerini atmadıklarını, aynı zamanda Türkiye için tarihi bir ana daha şahitlik edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'un sonlarında Bilişim Vadisi'nin resmi açılışını yaptığını hatırlatan Varank, 3,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine kurulu, ülkenin en büyük teknokenti Bilişim Vadisi'nin, şu anda Türkiye'nin savunma sanayinde elde ettiği başarıların sivil alana taşınmasına öncülük ettiğini anlattı.

Bilişim Vadisi'nin bilgi ve iletişim teknolojilerinden yazılıma, elektronikten tasarım ve oyun geliştirmeye kadar 270'ten fazla Ar-Ge firmasına ev sahipliği yaptığını kaydeden Varank, "TOGG, 1000 Ar-Ge mühendisi ile faaliyetlerini bilişim vadisinde yürütüyor. FEV, uluslararası otomobil markalarının prototip ve mühendislik çalışmalarını bilişim vadisinde yapıyor. Büyütech, geleceğin otonom araçlarının kullanacağı stereo kameraları bilişim vadisinde üretime hazırlıyor. Getgo, yeni nesil üç tekerlekli elektrikli araçları bilişim vadisinde geliştiriyor. ASELSAN ve HAVELSAN'ın sivil teknoloji alanındaki çalışmalarına bilişim vadisi ev sahipliği yapıyor. Burada sayamayacağım böyle onlarca çalışma daha devam ediyor." diye konuştu.

Bilişim Vadisi'nin, Türkiye'nin yeni teknolojilerin sadece pazarı değil, üretim üssü olması noktasında oldukça önemli bir rol oynadığını vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Hamdolsun 2,5 yıl önce açılışını yaptığımız Bilişim Vadisi'nde şu ana kadar 3 binin üzerinde nitelikli personel istihdam edildi. Bölgedeki nihai hedefimiz bu rakamı 4-5 katına çıkarmak. İşte bugün temelini attığımız Bilişim Vadisi İzmir Teknoloji Üssü, Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı Bilişim Vadisi'nin İzmir'deki merkezi olacak. Bu ilave alan ülkemizin mobilite, bağlantılı teknolojiler, akıllı şehirler, siber güvenlik, tasarım ve dijital oyunlarda seviye atlamasına yardımcı olacak.

İlk imzası Sayın Binali Yıldırım tarafından atılan, daha sonra Bilişim Vadisi çatısı altına alınan Bilişim Vadisi İzmir 180 bin metrekarelik yüz ölçüme sahip olacak. 63 bin metrekare kapalı alanı ile yerli ve yabancı birçok teknoloji girişimcisine ev sahipliği yapacak. En az 6 bin araştırmacıya istihdam sağlayacak. İzmir'in parlak beyinleri, Bilişim Vadisi İzmir'den dünyaya açılacak. Biz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'nin güçlü inovasyon ekosistemini tahkim etmek için sürekli kafa yoruyoruz, çabalıyoruz ve yeni adımlar atıyoruz. Mega teknoloji koridoru ile birbirine bağlanan Bilişim Vadisi Kocaeli ve İzmir, diğer yenilik ekosistemi bileşenleri ile birlikte, Türkiye'yi Allah'ın izniyle teknolojide süper lige taşıyacak."

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİNİN KÖŞE TAŞI TEKNOLOJİDİR"

"Yapılan hizmetlere karşı olanların artık neyi eleştireceğini, hangi projeyi kötüleyeceğini, hangi hizmeti hedef alacağını şaşırır olduğunu" ifade eden Varank, "Yıkmak yapmaktan kolay olduğu halde hızımıza yetişemiyorlar. Onlar 'yapamazsınız' dedikçe biz yapıyoruz. Onlar 'bitiremezsiniz' dedikçe biz tamamlıyoruz. Bütün engellemelere, tezvirata hatta iftiraya rağmen biz yolumuza devam ediyoruz. Göreceksiniz bugün temelini attığımız Bilişim Vadisi İzmir Teknoloji Üssü'nü de kısa sürede bitireceğiz. Bilim ve teknoloji ekosistemi adına oldukça değerli bu bölgeyi genç girişimcilerin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Varank, büyük ve güçlü Türkiye hedefinin köşe taşının teknoloji olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'yi 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak istiyorsak, teknolojiyi baş tacı etmek zorundayız. Eğer ekonomimizi büyütmek, vatandaşımızın refahını artırmak istiyorsak, bunun cevabını teknolojide aramalıyız. Uluslararası arenada tam bağımsızlık istiyorsak, milli teknoloji hamlesine sahip çıkmaktan başka çaremizin olmadığını kavramalıyız." diye konuştu.

Türkiye'nin etrafının adeta kaynayan bir kazan olduğunu kaydeden Varank, "Eğer bugün biz bu çatışmalara bu savaşlara rağmen sapasağlam bir şekilde, yerimizde duruyorsak, bunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerliliğini yüzde 25'lerden yüzde 75'lere taşıdığımız savunma sanayinin payı büyüktür." dedi.

Varank, güçlü ve milli savunma sanayinin bağımsız Türkiye'nin teminatı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İşte şimdi, bunu sivil alana taşımanın tam zamanı. Son 19 yılda adeta sıfırdan inşa ettiğimiz inovasyon ekosistemi, Türkiye'yi zirveye taşıyacak esas sermayemizdir. Bugüne kadar Türkiye'de 92 teknoloji geliştirme bölgesi, 1565 devlet destekli Ar-Ge ve tasarım merkezi kuruldu. Ar-Ge yapan insan kaynağı sayımız 200 bine yaklaştı. Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı binde 5'lerden yüzde 1,09'lara yükseldi.

Hamdolsun devletin verdiği desteklerin de katkısıyla, özel sektörde Ar-Ge kültürü yerleşiyor. Daha önce Ar-Ge harcamalarının sadece yüzde 30'unu gerçekleştiren özel sektör, bugün bu harcamaların yüzde 65'ini yaparak Ar-Ge'ye öncülük ediyor. Yaptığımız yatırımların katkısıyla Türkiye, Ar-Ge altyapısı bakımından sayılı ülkeler arasında kendisine yer buluyor."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 19 senede ilmek ilmek ördükleri yenilikçilik ekosisteminin meyvelerini vermeye başladığını aktararak, Türkiye'nin teknoloji tabanlı girişimler konusunda Avrupa'nın yükselen yıldızı olarak ön plana çıktığını söyledi.

Milyar dolar değerlemeye ulaşan Türk girişimlerinin sayısının 6'ya ulaştığına dikkati çeken Varank, Türkiye'nin teknoloji markası Getir'in, 9 ülkede hizmet vermeye başladığını, Trendyol'un sıfırdan kurulup kısa sürede 10 milyar dolar değerlemeye ulaşan ilk Türk şirketi olduğunu anlattı.

Bakan Varank, 2023 için koydukları 10 unicorn'a (değeri 1 milyar dolar ve üzeri şirket) ya da kendi tabirleriyle 10 Turcorn'a sahip olma hedefine adım adım ilerlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl ülkemizdeki start-up'ların aldığı yatırımlar 9,5 katına çıkarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Müthiş bir katma değerden bahsediyoruz. Bakınız burada ünlü bir oyun şirketi var, Masimo var. Onların en önemli oyunlarından birisi Kafa Topu. Bu arkadaşlarımız oyun geliştirerek İzmir'den dünya markası oldular. Şirketlerini 100 milyon doların üstünde bir değerle dışarı satmış oldular. Ama arkadaşlarımız yine Türkiye'de yakında o şirketten ayrılıp yeni bir girişim başlatacaklar. Bu sefer 1 milyar doları hedefleyecekler."

Türkiye'de artık oyun şirketlerinin milyar dolar değerlemeye ulaşabilecek kapasitede olduğunu ifade eden Varank, bu neticeyi de 19 yılda inovasyon ekosistemine yaptıkları yatırımla sağladıklarını söyledi.

"SANAYİ DOKTORA PROGRAMI'NI İYİLEŞTİRİYORUZ"

Teknolojik gücün ancak insan kaynağına yatırım yapmakla mümkün olabildiğine dikkati çeken Varank, Türkiye'de bir yazılımcı ordusunu kurmak için adeta seferberlik ilan ettiklerini, Deneyap teknoloji atölyelerinden 42 yazılım okullarına, TÜBİTAK Fen Lisesi'nden TEKNOFEST'e, gençleri her alanda bilime ve dijital teknolojilere hazırladıklarını belirtti.

Bakan Varank, TÜBİTAK destekleriyle bugünün araştırmacılarına da yatırım yaptıklarını dile getirerek, TÜBİTAK'ın tersine beyin göçü programı ile dünyanın önde gelen üniversiteleri, araştırma kurumları ve kuruluşlarından 47'si Türk 63 üst düzey araştırmacının daha Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Türkiye'nin asıl hazinesi insan kaynağına yönelik yeni bir müjdeyi paylaşmak istediğini kaydeden Varank, şöyle devam etti:

"Üretimde çalışacak derinlemesine uzmanlaşmış beyaz yakalıların üniversite-sanayi iş birliği ile yetiştirilmesini sağlayan Sanayi Doktora Programını iyileştiriyoruz. Doktora öğrencilerine eğitimleri süresince sağladığımız burs miktarını minimum 6 bin liraya çıkartıyoruz. Bu miktar performansa göre 7 bin 500 liraya kadar çıkabilecek. Ayrıca, burs desteği ile beraber doktora sonrası istihdam desteği de sağlayan bu programı sürekli hale getiriyoruz. Bu programla sanayide çalışacak doktoralı elemanları yetiştirecek, onların istihdamının önünü açmış olacağız. Yaptığımız bir diğer iyileştirme daha önce doktora öğrencilerini çağrı ile programımıza davet ediyorduk artık senenin tümünde bu çağrı açık olacak. Üniversitelilerimiz, sanayiciler ile bir araya gelecek. Doktora yapmak isteyen çalışanlarına doktora yaptıracak. Bunların bursunu devlet olarak biz vereceğiz. Onlar sanayide istihdam edildiğinde kendilerine bir miktar bağış desteği vereceğiz. Bu sayede sanayimizin katma değerini yükseltmiş olacağız. Araştırmacılarımıza hayırlı uğurlu olsun."

YILDIRIM: 21. YÜZYIL; DİJİTAL ÇAĞ, BİLGİ İLETİŞİM ÇAĞI, BİLGİ EKONOMİSİ ÇAĞI...

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin, sanayi tarihindeki üç önemli gelişim evresini ıskaladığını ancak yetişmiş, genç beyinleriyle 21. yüzyıldaki bilgi ekonomisi çağının en iddialı ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Binali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Bilişim Vadisi'nin merkezinin neden İzmir'de olmadığını sorgulayanların bulunduğunu, artık bilişimde mekanın ve zamanın öneminin kalmadığını ifade etti.

Buharlı makinelerle başlayan ilk sanayi devrimini içten yanmalı motorlarla ikinci sanayi devriminin izlediğini, 20. yüzyılın ortalarında makinelerin insan beyniyle entegre olduğu, robot teknolojilerinin kullanıldığı üçüncü sanayi devriminin yaşandığını aktaran Yıldırım, "Bu 3 dönemi ne yazık ki biz ıskaladık, sadece kullanıcısı olduk. Şimdi önümüzde bir altın fırsat var Türkiye olarak. 21. yüzyıl; dijital çağ, bilgi iletişim çağı, bilgi ekonomisi çağı... Ne derseniz deyin. Yani artık bilginin güç olduğu, alın terinin yerine akıl terinin geçtiği bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde gelişmiş, ileri sanayi ülkelerinin bir avantajı yok. Bu dönemde yetişmiş, genç beyinlerin kaynak olduğu bir ülke var, o da Türkiye." dedi.

AR-GE FAALİYETLERİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN PAYI

2008 yılında 3G mobil lisanslarını verirken Ar-Ge mühendisi çalıştırma mecburiyeti getirdiklerini, lisans alan operatörlerin buna direnç gösterdiğini anlatan Yıldırım, o gün ısrar ettikleri bu konunun daha sonra Türkiye'nin bilişim teknolojilerinde hızla gelişmesine vesile olduğuna dikkati çekti.

Ar-Ge faaliyetlerinde özel girişimcilerin payının artması gerektiğini belirten Yıldırım, yüzde 80-90'ı özel sektör tarafından yapıldığı zaman bu faaliyetlerin katma değere dönüştüğünü ve ülke ekonomisine daha büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Türkiye'de milli gelirden Ar-Ge'ye ayrılan payın yüzde 1,03'e yükseldiğini bildiren Yıldırım, hedefin bunu yüzde 2-2,5 seviyesine çıkarmak olduğunu ifade etti.

UKRAYNA'DA BARIŞI SAĞLAMA ÇABALARI

Konuşmasında Ukrayna - Rusya savaşına ilişkin de değerlendirmede bulunan Yıldırım, Türkiye'nin yıllardır güneyde Suriye, Irak, Yemen ve Libya'da yaşanan sorunların mağduru olduğunu, şimdi buna Karadeniz'in kuzeyinin de eklendiğini kaydetti.

Yıldırım, insanlık dramına karşı "bize ne" diyemeyeceklerini, bu savaşın dünyanın enerji ve gıda güvenliğini tehdit eder durumda olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"O halde bir an önce bu savaşı, krizi sona erdirmek lazım. Hiçbir hesabı olmayan, tamamen barışı hedefleyen Sayın Cumhurbaşkanımız son 1 ayda 40'tan fazla dünya lideriyle ya yüz yüze ya da telefon diplomasisiyle görüşmeler yürüttü. Bu savaşın başlamaması için büyük çaba sarf etti, olmadı sona erdirmek içim çabalarını sürdürüyor. Bugün adım adım Türkiye'nin samimi, art niyeti olmadan bu işleri yaptığı daha iyi anlaşılır hale geldi. O yüzden her iki ülkenin barış müzakerecileri İstanbul'da bir araya geldi. Burada bu krizin sona ermesi için müzakere ediyor. Türkiye olarak elimizden gelen her türlü katkıyı gösterdik, göstermeye devam edeceğiz."

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İÇİN REFORM İHTİYACI

Birleşmiş Milletler'in bu süreçte etkisiz kaldığına işaret eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın barışına, huzuruna, refahına sahip çıkan kurum da birlik de kalmadı. BM yok, acz içinde. Cumhurbaşkanımız 'dünya 5'ten büyük' derken 'fantezi yapıyor' diyenler bugün gerçeği görüyorlar.

BM'de kendi kendilerine yetki veren 5 ülke, kimse bunlara yetki vermedi. Oturmuş yazmışlar. Şimdi tam bir kara mizah. Sorunun taraflarından biri Güvenlik Konseyi üyesi ve kendisi konusunda karar verilmesini istiyor. Tamamen garabet durum. Bunları ortadan kaldıracak bir reforma ihtiyaç var. Bu, dünden daha acil hale gelmiştir. Daha fazla huzur için bütün milletlerin her türlü önyargıyı bir kenara bırakarak bu doğrultuda bir araya gelmesinin önemi ortaya çıkmıştır."

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği teknolojilerle Karabağ ve Ukrayna'da önemli başarılara imza attığını belirten Yıldırım, "Amacımız savaş değil, barış kardeşlik ama biz biliyoruz ki 'hazır ol cenge istiyorsan sulhu salah'. Güçlü olmamız lazım ki herhangi bir tehditte gerekli adımları atabilelim." diye konuştu.

Daha sonra Bilişim Vadisi İzmir projesinin yüklenici firma temsilcisiyle pazarlık yapan Yıldırım, proje bitiş tarihinin 31 Mart 2023 olarak belirtilmesi üzerine "31 Aralık 2022'de burayı bitireceğiz." ifadesini kullandı.

"BÜYÜK DEĞİŞİMLERİN TETİKLEYİCİSİ OLACAK"

Törende konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de İzmir'in güçlü potansiyelinin açığa çıkarılması için gereken tüm adımların atıldığını dile getirerek, burada 6 bin çalışanın olağanüstü işler çıkaracağına inandığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da İzmir'de son dönemde teknoloji alanında ciddi çalışmalar yapıldığını, 1 sene içinde ilk etabı tamamlanması planlanan Bilişim Vadisi İzmir ile yeni bir döneme girildiğini söyledi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise Teknopark İzmir ile birlikte oluşturdukları eğitim, bilim, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin Bilişim Vadisi İzmir ile çok farklı bir boyuta taşındığını kaydetti.

Baran, şöyle konuştu:

"Bilişim Vadisi İzmir, İstanbul'dan başlayarak İzmir'e devam eden çok güçlü bir teknoloji koridorunun en önemli istasyonlarından biri olacaktır. Küresel arenadan alacağı nitelikli beyin göçü ve içinden doğurup yetiştireceği girişimciler ile inovasyon ve girişimcilik kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen İzmir'imizin kaderini değiştirecek, büyük değişimlerin tetikleyicisi olacaktır."

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ise mega teknoloji koridoru ile yeni nesil teknoloji geliştirme bölgelerinin de temelinin atılmış olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından protokol temel atmayı gerçekleştirdi.

Törene, AK Parti Genel Balkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.