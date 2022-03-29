Binali Yıldırım İzmir’de balıkçı barınağını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir milletvekili Binali Yıldırım, Güzelbahçe balıkçı barınağına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklama yaparak, Güzelbahçe'de yıllardan beri böyle bir balıkçı barınağına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Barınağın yapımına başlamanın kolay olmadığını ifade eden Yıldırım, "Biz Güzelbahçe Belediye Başkanı'mızdan destek gördük, diğerleri için aynısını söyleyemem. Nihayet böyle güzel barınak, liman arası bir tesise Güzelbahçe ve İzmir sahip oldu." diye konuştu.

Balıkçı barınağının bugün itibarıyla İzmir İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliğine devredildiğini kaydeden Yıldırım, "İnşallah burası daha da güzelleşecek. Hem balıkçılarımız için hem de deniz turizmi amaçlı gelenlerin konaklayacağı, barınacağı güzel mekanlar Güzelbahçe'yi daha da güzelleştirecek. İş burada bitmiyor, bundan sonra yapılacak şey var, kamu-özel iş birliğiyle gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.