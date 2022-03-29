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Haberler İzmir Darüssafaka sınavı 29 Mayıs’ta yapılacak

Darüssafaka sınavı 29 Mayıs’ta yapılacak

29.3.2022

ANNESİ veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2022 yılı giriş sınavı, 29 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de Türkiye'nin 31 ilinde, İzmir'de ise Merkez Halitbey İlkokulu'nda düzenlenecek. İzmirli toplam 36 öğrencinin eğitim ve öğretimlerine devam ettiği Darüşşafaka Eğitim Kurumları sınavına ilkokul 4. sınıf öğrencileri katılabilecek. Sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.
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