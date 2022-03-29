İzmir elektrik kesintisi 29 Mart Salı

DİKİLİ
29.03.2022 10:00 15:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 SOKAKLARI TALAT EMMİ CADDESİ, SELİM, YURDAL SOKAKLARI VE CİVARLARI
29.03.2022 10:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ YURDAL TOKAT, DR ALPYÖRÜK, KASIM TÜRKSAVA SOKAKLARI, SUCU HAFIZ CADDESİ, BARIŞ SOKAK, STADYUM CADDESİ VE CİVARLARI
FOÇA
29.03.2022 09:00 11:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE BAĞARASI KAZIM DİRİK MAHALLESİ 10/2, 7/3, 466, 472, 467, 468, 407, 412, 468, 470, 475, 476 SOKAKLARI VE CİVARLARI
GAZİEMİR
29.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ MAHALLESİ,ÇAMLIK CADDESİ,1142 ,1142/5,1143,1143/3,1144,1179 ,1180, 180/1,2, 1187,1188 SOKAKLAR VE CİVARI
29.03.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ MAHALLESİ,SANAYİ CADDESİ,1099,1126,1126/1,1127,1128,1129, 1161,1162,1163 SOKAKLAR VE CİVARI