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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 29 Mart Salı

İzmir elektrik kesintisi 29 Mart Salı

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 29 Mart Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

29.03.2022, 09:01

İzmir elektrik kesintisi 29 Mart Salı

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi saatlerde kesintilerin olacağı araştırılıyor. İşte 29 Mart Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir elektrik kesintisi 29 Mart Salı

ALİAĞA
29.03.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HELVACI BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK, MİTHAT PAŞA CADDELERİ, 2221, 2405, 224, 223, 2215, 2219, 2226, 2222, 2220 SOKAKLARI VE CİVARLARI

BAYINDIR
29.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇIRPI NECATI UZA MAH. İ İLE İBRAHIM ÇAVUŞ MAHALLESININ BIR KISMINI ENERJILENDIREN M-1 2/3 NUMARALI TRAFOSUNUN TAMAMI
29.03.2022 11:00 12:00 OG Arıza Bakım Onarım BAYINDIR İLÇESINE BAĞLI KIZILCAO,YEŞILOVA, HASKÖY MAHALLERINDE BULUNAN SULAM GRUP TRAFOLARININ BIR KISMI İLE TIRE İLÇESINE BAĞLI IŞIKLAR RAHMANLAR TR-1 TRAFOSU İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA

İzmir elektrik kesintisi 29 Mart Salı

BERGAMA
29.03.2022 09:00 13:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZAFER MAHALLESİ SELİMİYE, ATATÜRK, SULTAN CADDELERİ VE CİVARLARI
29.03.2022 09:30 13:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİ BAYATLI SİTESİ İŞ MERKEZİ VE CİVARLARI
29.03.2022 14:00 18:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ YAVUZ SELİM CADDESİ, NUR, TAN SOKAKLARI VE CİVARLARI

BEYDAĞ
29.03.2022 10:00 14:00 AG Arıza Bakım Onarım AKTEPE MAH. HACIKIRLI, HÜRRIYET CAD. AFACAN, AYDIN, PALAMUT SOKAĞI, 80.YIL ORTAOKULU VE CIVARLARI

ÇEŞME
29.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması DALYAN MAHALLESI DALYAN MARINA, İYI DOSTLAR SITESI, 4066, 4057, 4095, 4153, 4149, 4128, 4130, 4137, 4111 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

İzmir elektrik kesintisi 29 Mart Salı

DİKİLİ
29.03.2022 10:00 15:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 SOKAKLARI TALAT EMMİ CADDESİ, SELİM, YURDAL SOKAKLARI VE CİVARLARI
29.03.2022 10:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ YURDAL TOKAT, DR ALPYÖRÜK, KASIM TÜRKSAVA SOKAKLARI, SUCU HAFIZ CADDESİ, BARIŞ SOKAK, STADYUM CADDESİ VE CİVARLARI

FOÇA
29.03.2022 09:00 11:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE BAĞARASI KAZIM DİRİK MAHALLESİ 10/2, 7/3, 466, 472, 467, 468, 407, 412, 468, 470, 475, 476 SOKAKLARI VE CİVARLARI

GAZİEMİR
29.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ MAHALLESİ,ÇAMLIK CADDESİ,1142 ,1142/5,1143,1143/3,1144,1179 ,1180, 180/1,2, 1187,1188 SOKAKLAR VE CİVARI
29.03.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ MAHALLESİ,SANAYİ CADDESİ,1099,1126,1126/1,1127,1128,1129, 1161,1162,1163 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 29 Mart Salı

KARABAĞLAR
29.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SELVİLİ MAHALLESİ,4019/9-4019/10-4115-4116-4117-4118-4120-4121 SOKAKLAR VE CİVARI
29.03.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,9673-9677-9685-9687-9687/1,2-9688-9689-9694-9695-9706 SOKAKLAR VE CİVARI

KONAK
29.03.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKDENİZ MAHALLESİ,GAZİ BULVARI İLE NECATİ BEY BULVARI CİVARI

MENEMEN
29.03.2022 09:00 14:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE EMİRALEM YAYLA MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA ABONELERİ VE CİVARLARI
29.03.2022 09:30 15:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE EMİRALEM YAYLA MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA ABONELERİ VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 29 Mart Salı

NARLIDERE
29.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILICA MAHALLESİ,ŞEHİT KEREM OĞUZ ERBAY,YAŞAR DOĞU,ÇAMLI SOKAKLAR VE CİVARI
29.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,ABDİ İPEKÇİ CADDESİ VE CİVARI

ÖDEMİŞ
29.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması BIRGI MAH.BENGISU CD. VE BIRGI YOLU
29.03.2022 09:00 17:00 AG Arıza Bakım Onarım KARADOĞAN MAH. DILILITAŞ MEVKII TR-4
29.03.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması BIRGI MAH. DÜDÜKÇÜ DERESI MEVKII TR-24

İzmir elektrik kesintisi 29 Mart Salı

TORBALI
29.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması YEMIŞLIK MAH.TORBALI MERSINLI TIP MERKEZI,METROPOLIS OTEL519,6031,60296027,6025,6023,4549,4547,4562,4545,4566 SOKAKLAR VE CIVARI

URLA
29.03.2022 09:00 13:00 AG Arıza Bakım Onarım GÜVENDIK MAHALLESI 141,149,150,152,153,153/1,156 SOKAKLARDIR TR-87 E KOLU
29.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması RÜSTEM VE İSKELE MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR

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