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İzmir'de maganda dehşeti! Çocuklara aldırış etmeden ateş açtılar

Maganda dehşetinin adresi bu kez İzmir'in Menemen ilçesi. Düğün konvoyuna katılan bir grup ellerindeki pompalı tüfek ile balkondan bakan çocuklara aldırış etmeden ateş açtı. O anlar kameralara yansıdı.

İHA

29.03.2022, 13:47 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022, 14:29

İzmir’de maganda dehşeti! Çocuklara aldırış etmeden ateş açtılar

Olay geçtiğimiz Pazar günü ilçeye bağlı Yahşelli Mahallesi'nde meydana geldi.

Düğün konvoyu sokağa geldiği esnada sokakta bekleyenler ve konvoyda otomobillerden inen kişiler, ellerindeki pompalı tüfekle havaya ardı ardına ateş açmaya başladı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, ateş açıldığı esnada yakındaki bir evin balkonunda çocukların bulunması dikkat çekti.

Olayda şans eseri herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma ekipleri kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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