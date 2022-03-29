İzmir’de maganda dehşeti! Çocuklara aldırış etmeden ateş açtılar

Olay geçtiğimiz Pazar günü ilçeye bağlı Yahşelli Mahallesi'nde meydana geldi.

Düğün konvoyu sokağa geldiği esnada sokakta bekleyenler ve konvoyda otomobillerden inen kişiler, ellerindeki pompalı tüfekle havaya ardı ardına ateş açmaya başladı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, ateş açıldığı esnada yakındaki bir evin balkonunda çocukların bulunması dikkat çekti.

Olayda şans eseri herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma ekipleri kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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