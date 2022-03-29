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Haberler İzmir ‘Orhun Yazıtları’ Tire’de sergileniyor

Orhun YazıtlarıTire’de sergileniyor

29.3.2022

‘Orhun Yazıtları’ Tire’de sergileniyor
İZMİR Tire'de, aslına uygun hazırlanan 'Orhun Yazıtları' ilgi odağı oldu. Belediye Cam Seramik sanatçısı İbrahim Dinçol tarafından 5 ayda birebir ölçülerine göre toplam 4 ton heykel çamuru kullanılarak hayat bulan yazıtlar kent müzesinin bahçesindeki kaidelerine yerleştirilerek sergilenmeye başlandı. Türklerin bilinen ilk alfabesi olan, 700'lü yıllarda Göktürk alfabesi ile taşların üzerine yazılan ve günümüz için tarih, edebiyat ve coğrafya alanına ışık tutan kitabe örnekleri ziyaretçilerin akınına uğradı. Kent merkezinde en işlek alana yerleştirilen 'Orhun Yazıtları'nın gece ışıklandırılması yapıldı. ■ NADİR UYSAL
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