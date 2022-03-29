Türk Ordusu’na büyük saygısızlık

Türkiye'nin yakın tarihinde lanetle anılan FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi, birçok siyasetçiyi de etkiledi. Darbe girişimi sırasında yaptığı paylaşımlarla Türk Ordusu'na ve Cumhurbaşkanı'na hakaret etmekle suçlanan, söz konusu mesajları nedeniyle de yargılanan Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda'ya, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gaziemir Şubesi tarafından verilen "Onursal Üyelik" beratı ortalığı karıştırdı.

SİYASİ RÜŞVET İDDASI VAR

Henüz yargılanma süreci devam eden Başkan'a böyle bir ödül verilmesi, üstelik de Onursal Üyelik rozetinin Halil Arda'nın Gaziemir Kent Konseyi seçiminde siyaseten birlikte hareket ettiği Dernek Şube Başkan Yardımcısı Ayhan Aksoy tarafından takılması büyük tepki topladı. Aksoy'un, Arda'nın desteğine rağmen kaybettiği Kent Konseyi seçiminin iptali için açılan davanın sürdüğü bir dönemde yaşanan bu olay, "siyasi rüşvet" iddialarını da beraberinde getirdi. Bu durum, "Yoksa bu onursal üyelik, belediyenin dava sürecinde olayın üzerine gitmeyerek Ayhan Aksoy'un seçimle kaybettiği Kent Konseyi Başkanlığı'nı, yargı kararıyla geri almasını sağlamak için verilmiş bir siyasi rüşvet mi?" iddialarını ortaya çıkardı.

'ÖNCE MAHKEMEDE AKLANSIN'

İlçenin tanınmış isimlerinden biri olan Dernek Üyesi Mehmet Sait Sert, yaşanan skandala isyan ederek, "Yazıklar olsun. Türk Ordusu'na ve Türk polisine hakaret eden bir şahsiyete hem de bu suçlamayla ilgili yargılaması sürerken onursal üyelik verilmesi skandaldır. Kabul etmiyoruz. Bu davadan aklansın öyle versinler ama daha dava sürerken böyle bir onursal üyelik ödülü verilmesi bize ve Türk Ordusu'na gönül verenlere bir saygısızlıktır. Bunun hesabı da elbet sorulacaktır. Bunun altında başka sebepler de var. Bu bir anlamda siyasi rüşvettir. Bununla ilgili Dernek Genel Başkanı'na da yazı gönderdim. Bu onursal üyelik derneğimize maalesef zarar verir. Bu büyük bir yanlıştır" dedi.

DAVA AÇILINCA İNKAR ETTİ

HALİL Arda'nın 15 Temmuz akşamı ve sonrasında sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk Ordusu ve polisine hakaret ettiği öne sürülmüş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Arda hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama", "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği iddiasıyla dava açılmıştı. Bu mesajları Meclis toplantısında inkar etmeyen Arda, olay mahkemeye intikal edince mesajları kendisinin yazmadığını savunmuştu.

POLİSE DE HAKARET ETMİŞTİ

BAŞKAN Arda'nın hakkında dava açılmasına sebep olan paylaşımlar arasında, 15 Temmuz gecesi atılan "Şu an Gaziemir'de de sela okunuyor, böyle komedi olmaz, yazıklar olsun Türk Ordusu'na... Kendilerini böylesine kullandırttılar" mesajı da bulunuyordu. Arda'nın ayrıca 11 Mart 2014'te "Bir tane onurlu polis olmaz mı verilen emirleri uygulamayıp istifa edecek!" şeklinde mesajlar paylaştığı da iddia ediliyor. Halil Arda'yı yargılamayı sürdüren mahkeme, kararını söz konusu hesabın Halil Arda'ya ait olup olmadığı konusunda sosyal medya şirketinden gelecek yazıya göre karar verecek.

ERHAN GÜLENÇ